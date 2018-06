Vulkaan laat duisende gestrand in Bali

Duisende toeriste is Vrydag gestrand nadat die Bali internasionale lughawe gesluit is na ‘n vulkaniese uitbarsting op hierdie Indonesiese eiland-oord dik pluime as en rook duisende meter die lug ingespuit het.

Die lughawe is Vrydagoggend gesluit en sowat 450 vlugte van en na hierdie tropiese eiland is gekanselleer.

Volgens berigte het die berg Agung Donderdagaand ‘n toring van rook en as sowat 2000 meter die lug in geblaas.

Die lughawe is gesluit nadat ‘n vlieënier as op ‘n hoogte van 23 000 voet waargeneem het.

Asdeeltjies is gevaarlik as dit by vliegtuigenjins ingesuig word en op die grond maak dit die aanloopbaan glad en gevaarlik om op te land.

Die lughawe sou ten minste tot Vrydagaand gesluit bly. Twee ander binnelandse vliegvelde is ook weens die vulkaniese uitbarsting gesluit.

Nieteenstaande die uitbarsting bly die status van Agung steeds op gereedheidsgrondslag, die tweede hoogste waarskuwingsvlak.

Intussen het die aktiwiteit van die vulkaan afgeneem. Die Vulkaan het periodies uitgebars sedert dit verlede jaar weer begin ontdooi het.

Die vorige groot uitbarsting was in 1963 toe 1600 mense omgekom het.

Indonesië is die wêreld se mees aktiefste vulkaniese gebied en lê in die Stille Oseaan se “Ring van Vuur” waar tektoniese plate bots en voortdurende vulkaniese en aardbewings veroorsaak.