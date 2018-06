Touch of Class in ’n klas van hulle eie

Touch of Class wat Donderdag 21 Junie tydens die KunsteGrot se 12de verjaardag opgetree het, het met hierdie tweede optrede van hulle by die KunsteGrot, bewys dat hulle in ’n klas van hul eie is en sale, self in Thabazimbi, kan volmaak.

Dit was dan ook die geval en al die kaartjies is vooraf uitverkoop in die volgepakte saal met skaars loopspasie tussen al die tafels wat uitgesit is.

Voor die vertoning is ’n kort video-opname vertoon van die verskeie kunstenaars wat reeds in die KunsteGrot opgetree het, wat Rita gelukwens met wat sy oor die 12 jaar met die teater vermag het en het haar ook sukses in die toekoms met haar KunsteGrot optredes en produksies toegewens.

Die teater het glad nie kortgeskiet om die uitstekende beligting en klank, wat deur die groep self voorsien is, uitstekend aan te wend nie en is bewys van ’n dorps-teater van hoogstaande gehalte waaroor baie min dorpe in die land beskik.

As sodanig kan daar beslis wyer as net Thabazimbi gekyk word om die teater te bemark.

Mens kan maar net die hoop uitspreek dat die mense wat die vertoning bygewoon het steeds hulle ondersteuning sal wys met toekomstige produksies wat die KunsteGrot.

Deon van der Merwe, die enigste stigterslid van Touch of Class, het gewys dat hy ’n kitaarspeler van formaat is met reeds verskeie kitaaralbums agter sy naam.

Die bekendste hiervan is Kitaarboogie, Hits of The Shadows, Crying Guitar en A Tribute to Richardo Bornman.

Hy het ook nie gehoor teleur gestel toe sy Kitaarboogie die snare laat bewe en lewe het tydens die vertoning.

Met sy Flamenco nommers het hy ook gewys dat self die Spaanse Kitaar se snare vir hom reg lê.

Deon, met sy Meestersgraad in Kliniese Sielkunde, se passie is egter sy musiek wat hy duidelik ten volle uitleef.

Die groep het met Neil Diamond se Sweet Caroline as eerste item die gehoor dadelik vasgevang. Hierna het nog ’n paar nommers van Neil Diamond gevolg met Ruhan du Toit, hoofsanger van Touch of Class, se fluweelstem waarmee hy alle style kan interpreteer en sy stem perfek aanwend, het reeds op 10-jarige ouderdom sy eerste album terwyl hy op laerskool was uitgereik.

Sedertdien het hy sowat 150 optredes per jaar gedoen in rolle wat gewissel het van musiekblyspele, teaterproduksies, vier soloalbums en twee duet-albums wat hy saam met sy broer opgeneem het.

Freddie Mercury van Queen was ook ’n uitdaging wat hy maklik oorkom het tydens die vertoning.

Alhoewel Ruhan sê dat hy nie Italiaans verstaan nie, kan mens dit beswaarlik glo en is daar beslis geen probleem met sy uitspraak nie.

So was een van die hoogtepunte een van die liedere waarmee hulle afgesluit het, naamlik die Nessun Dorma area uit die Italiaanse opera Turandot van Puccini. In hierdie area sing Calaf, die onbekende prins, sy oorwinningslied toe hy besef het dat hy die drie raaisels kon oplos om Prinses Turandot, op wie hy verlief geraak het, se hand te wen.

Ruhan het hiermee bevestig dat hy glad nie vir enige tenoor hoef terug te staan nie, al “verstaan hy nie wat hy sing nie”.

Hulle het met Purple Rain van Prince afgesluit en ’n doodse stilte van die kant van die gehoor het hulle bewondering vir hierdie twee musikante duidelik gemaak.

Voor die vertoning is sop en sherie met die komplemente van Thabazimbi Pick n Pay bedien en na afloop van die vertoning het teatergangers nog lank saamgekuier. Beslis ’n aand wat lank onthou sal word.

Rita van die KunstGgrot kan op die skouer geklop word vir ’n uitstekende kultuur- en waardetoevoeging tot die kunste wat sy deur die KunsteGrot doen.

Ondersteun die komende produksies, waaronder kinderteater deur Rivo Toneel “Fluit-Fluit my Stories is nog nie uit” en die verhoogproduksie van “Piet se Tante” ook voorlê.

Die volgende verhoogoptrede is wanneer die bekende sanger en TV-aanbieder, Jak de Priester op 11 November weer op die verhoog sal wees.

Voor hierdie tyd sal daar hopenlik nog ’n paar ander kunstenaars wees wat in die KunsteGrot gaan optree.

Inligting hieroor sal op Kwêvoël se Facebook bladsy (www.facebook.com/kwevoel) beskikbaar wees.

Moet ook nie die gereelde filmvertoning wat op die KunsteGrot se wyedoek skerm vertoon word misloop nie.

Daar is ook heelwat Golden Oldies Movies wat rondlê en wag op ’n geleentheid om vertoon te word. Al het jy reeds hierdie flieks gesien, pak die piekniekmandjie en kom kuier saam om weereens die nostalgie van die groot filmteaters van weleer te ervaar.