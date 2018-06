HFM se Top-10 Presteerders vir die tweede kwartaal aangewys

Hoërskool Frikkie Meyer het hulle Top-10 Akademiese presteerders vir die Tweede Kwartaal bekend gemaak.

Alle fotobyskrifte is nie in naam- of prestasie-volgorde op die foto nie. Name in fotobyskrifte verskaf is in prestasievolgorde (% in hakies).

Annabelle Tromp, Kwêvoël se kontak vir foto’s en nuus by HFM, sê hiemee vir al ons lesers dat sy nie meer by HFM werksaam is nie aangesien sy en haar gesin na Heidelberg verhuis. Sy wens almal “Alle sterkte en voorspoed” toe. Op die foto neem die hoof van HFM, mnr Collin Campbell van haar afskeid. Van Kwêvoël af – Annabelle, dankie vir jou ondersteuning sedert ek terug is. Saam sal ons hier op Thaba ‘n plan maak om as “Oud-Frikkie” die wa deur die drif te trek en steeds Frikkie Meyer se nuus aanlyn te verkaf.