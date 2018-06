Kontrei Nuus – Bekende stem nou stil

’n Bekende stem op Thabazimbi se handsentrale wat die gemeenskap tot in die laat tagtiger-jare bedien het, is stil met die afsterwe van Martie Hamman verlede week.

Martie (67) is Woensdag 13 Junie in die Unitas Hospitaal in Pretoria na ’n kort siekbed oorlede nadat sy op 7 Mei met skedule-4 pankreas-kanker gediagnoseer is.

Sy is nie onmiddellik opgeneem nie, maar toe sy daarna ’n bloedklont in haar longe opgedoen het, was sy heeltyd gehospitaliseer en haar toestand het daarna baie vinnig verswak.

Martie, die tweede-jongste kind van Pat en Joey Ellis, wat destyds op Diepwater in die Makoppa omgewing geboer het, het haar laerskool by Laerskool Van Wykskraal op Makoppa voltooi en by Hoërskool Frikkie Meyer haar hoërskool-loopbaan. Oom Pat Ellis sal onthou word as die Balju vir baie jare in Thabazimbi.

Na skool het sy by die Thabazimbi sentrale gewerk en daarna vir Agricura wat landbougif aan die boere verkoop het.

Sy en haar man, Mike Hamman, is gedurende 1972 getroud en uit die huwelik is twee kinders, Martie en Pieter, gebore.

Mike, wat ondermeer Tswana vol kon praat, was die destydse “Stadsekretaris” van Regorogile en gedurende sy tyd is die dorp uitgelê en met die konstruksie van HOP huise begin.

Die gesin het gedurende 1985 vanuit die dorp na hulle plot op Kwaggasvlakte verhuis.

Mike het erg aan diabetes gely en is in 1997 oorlede. Hy was ook bekend vir sy eksotiese voëlboerdery wat hy op die plot bedryf het en die meeste kokketiele, budgies, papegaaie en ander eksotiese voëls in die omgewing het destyds uit sy hokke gekom.

Martie het tot na die draai van die eeu op die plot aangebly en haar daarna weer op Makoppa saam met haar lewensmaat, Boet Allers tot sy afsterwe 13 jaar later, gevestig en die plot uitverhuur.

Sy en haar latere lewensmaat, Tienie Potgieter, was saam op die plaas Foure in die Makoppa omgewing waar hulle langs die Krokodilrivier lande onder besproeiing het en met vee boer. Tienie was vir die afgelope bykans ses jaar ’n steunpilaar wat haar onderskraag het.

Martie word oorleef deur Tienie, haar dogter en skoonseun Martie en Jaco Labuschagne en hulle kinders: Jean-Pierre (14) en Larochelle (10) asook haar seun Pieter.

Die begrafnis is Vrydag 22 Junie 2018 om 11:00 vanuit die Hervormde Kerk Thabazimbi. Die teraardbestelling is by die Thabazimbi begraafplaas.