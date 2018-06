Eskom begin onverwags met beurtkrag

Die skielike beurtkrag wat gistermiddag deur Eskom geïmplementeer is het die meeste kragverbruikers onkant gevang nadat Eskom se kennisgewing van die implementering van beurtkrag eers laat deurgestuur is.

Die beurtkrag wat geïmplementeer is volg na Donderdag se stakings en gerugte van intimidasie en sabotasie deur Eskom werkers na Eskom se aankondiging dat daar nie geld vir verhogings van salarisse beskikbaar is nie.

Nadat dit rugbaar geword het dat Eskom weereens beurtkrag gaan implementeer was daar ‘n geskarrel na skedules.

Hierdie skedules behoort op munisipaliteite se tuisbladsye te wees. Gebruikers wat hulle krag direk van Eskom aankoop sal hierdie tye van beurtkrag direk vanaf Eskom se tuisblad kan aflaai.

‘n Boodskap is vroeër Vrydagoggend deur die Munisipaliteit van Thabazimbi deurgestuur om te sê dat beurtkrag enige tyd vanaf 09:29 tot 21:00 geïmplementeer kan word. Op navraag is aan Kwêvoël gesê dat hulle geen addisionele skedule van Eskom ontvang het van tye wanneer beurtkrag in Thabazimbi geïmplementeer gaan word nie, behalwe soos die tye reeds genoem.

Al wat hulle ontvang het is ‘n brief vanaf Eskom om te bevestig dat beurtkrag tussen 11:29 tot 21:00 vanaand kan plaasvind.

Dit is duidelik dat Eskom met hul onderbroek op hulle knieë gevang is dat selfs die Johannesburgse raadslid gemoeid met kragvoorsiening, Nico de Jager, gesê het dat Eskom se kennisgewing te laat gekom het om enige beplanning te doen en groot dele van Johannesburg is skielik in duisternis gedompel.

Hy het verder daarop gewys dat kommunikasie en inligting aangaande moontlike beurtkrag skedules deur Eskom totaal onvoldoende is en heelwat te kort skiet.

Met die koue weer wat oor die naweek voorspel word en die swak kommunikasie vanaf Eskom, is dit totaal onvoorspelbaar hoe Suid-Afrika oor die naweek deur beurtkrag geraak gaan word.