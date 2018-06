Warm wintervermaak met Touch of Class by die KunsteGrot

Die KunsteGrot se Twaalfde Bestaansjaar van die KunsteGrot word op 21 Junie met ’n heerlike Sop-en-Sjerrie-aand gevier gaan word.

Die vertoning begin om 19:00, kom dus vroegtydig om jou tuis te maak voor die aanvang van die vertoning.

Die gewilde Touch of Class sal die verhoog volmaak met hulle uiters gewilde vertoning. Kom deel in hierdie lekker warm saam-kuier met uitstekende vermaak in die KunsteGrot.

Toegang is R200 per persoon en sluit die Sop-en-Sjerrie in. Nêrens anders kan jy beter vermaak, met verversings ingesluit kry nie, en dan nog boonop uitgenooi word om jou eie piekniekmandjies met jou geliefkoosde versnaperings te pak en saam te bring en daar te nuttig.

Die Kiosk sal ook oop wees vir ligte snuisterye en koeldrank.

Sleep die vriende nader en trek saam op vir ’n lekker-warm-winter-uitstappie na die KunsteGrot.