Laerskool Thabazimbi se kore deur na TV finaal van “Sing in Harmonie”

Laerskool Thabazimbi se Junior Koor is tydens die onlangse “Sing in Harmonie Koorkompetisie” as die wenkoor in die Limpopo streek uit vier ander laerskole wat ook deelgeneem het aangewys.

Die Sing in Harmonie kompetisie se finale uitdunne in Limpopo, is op 25 Mei by Laerskool Thabazimbi deur die bekende musikant en TV aanbieders, Anthonie Bougas en Isak Davel in samewerking met kykNET NOU!, aangebied.

Vir ‘n wyle is Laerskool Thabazimbi se skoolsaal in ‘n TV ateljee omskep met al die props soos dit op TV te sien is.

Die program word Sondae vanaf 16:00 op kykNet NOU! gebeeldsend.

Anthonie het as jong sanger sy debuut op TV tydens die Sangkompetisiereeks, Supersterre, as die jongste deelnemer hieraan gemaak. Isak Davel het ook geen bekendstelling nodig nie as musikant asook akteur in verskeie TV produksies.

Gedurende 2014 het Anthonie met die suksesvolle Sing in Harmonie Skoolkoorkompetisie begin wat nou reeds ‘n jaarlikse instelling is.

Die skole wat hier plaaslik deelgeneem het was Laerskole Thabazimbi, Ellisras, Olienpark van Brits en Nylstroom waarvan ‘n totaal van ses kore deelgeneem het in die twee afdelings.

Beoordeling is gedoen deur onder andere Philip Kotzé en Hanlie von Sittert.

Laerskool Ellisras se seniorkoor was die wenners met Laerskool Thabazimbi se seniorkoor wat tweede geëindig het. Aangesien die puntetotaal van Laerskool Thabazimbi met minder as ‘n punt van die wenkoor was, is die seniorkoor van Laerskool Thabazimbi gered om ook deel te neem aan die finale rondte in Krugersdorp.

Beide die senior- en junior kore van Laerskool is deel van die ses kore in Limpopo wat gekies is om die provinsie gedurende die tweede rondte wat tydens September plaasvind, te verteenwoordig.

Die finale rondte sal op 23 September (Seniorkoor) en 24 September (Juniorkoor) by die Silverstar Casino te Krugersdorp plaasvind.

Die konsterte van die finale uitdunne vind as volg plaas:

23 September: Senior streekkore van Noord-Wes, Mpumalanga, KZN Natal, Limpopo en Vrystaat. Die gaskunstenaar wat tydens hierdie konsert gaan optree is Jo Black.

24 September: Junior streekkore van Noord-Wes, Mpumalnga, KZN Natal, Limpopo en Vrystaat. Die gaskunstenaars wat gaan optree is Adam en Irene-Louise van Wyk.

Kaartjies vir die konserte kos R220 elk en is alleenlik by die deelnemende skole verkrygbaar. Moenie wag nie – besprekings sluit 15 Junie 2018.

Die DVD van die uitdunne by Laerskool Thabazimbi kan tot more, 5 Junie, by Laerskool Thabazimbi bespreek word en kos R180. Sorg dat jy more joune bestel.