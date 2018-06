Dodetal styg steeds na vulkaniese uitbarsting in Guatemala

Die dodetal in die vulkaniese uitbarsting van die Fuego vulkaan in Guatemala op Sondag 3 Junie, het nou tot 69 gestyg terwyl honderde beseer is. Die dodetal kan steeds styg soos die soektog na oorlewendes voortgesit word.

Kenners reken dat die uitbarsting, wat vulkaniese as tot op ’n hoogte van 10km die lug ingestuur het, vir eers verby is.

Duisende mense word in tydelike skuilings gehuisves soos hulle voor die lava en pirolastiese vloei van vinnig vloeiende warm gas en vulkaniese stof wegvlug wat teen die hange van die vulkaan afvloei en reeds die gemeenskappe van El Rodeo en San Miguel Los Lotes verswelg het. Die vulkaan is sowat 40km suid-wes van Guatemala se hoofstad. Die hoofstad se La Aurora Lughawe is gesluit weens vulkaniese as op die aanloopbaan terwyl riviere van lava deur koring lande vloei en kleiner dorpies bedreig. Nie almal kon betyds wegvlug nie en daar word gevrees dat baie slagoffers onder die as en vulkaniese stof begrawe is.

Volgens die Guatemala regering is ten minste een miljoen mense deur die vulkaniese uitbarsting ontwrig, terwyl amptenare inwoners aanmoedig om maskers te dra om hulle te beskerm teen die vulkaniese as wat op Guatemala se administratiewe gebiede neersif. ’n verandering in die windrigting is die hoofrede vir die as wat nou op gedeeltes van die hoofstad val.

Eufemia Garcia, ‘n inwoner van Los Lotes, beskryf hoe sy naelskraap van die vulkanies afval ontsnap het soos sy deur die gangetjies na die winkels geloop het. Sy was gelukkig om twee van haar kinders lewendig te vind terwyl sy verder na haar twee dogters en ‘n seun asook haar kleinkind en lede van haar uitgebreide familie gesoek het wat steeds vermis was.

Nog ‘n inwoner van El Rodeo het vertel hoe hy, sy vrou en hul een-jarige dogtertjie hul ander twee kinders van vier- en tien-jaar, wat in hul huis vasgekeer was, met al hul besittings moes agterlaat.

’n Kenner op vulkane, dr. Janine Krippner, het aan die BBC gesê dat mense nie die gevaar van die pirolastiese materiaal moet onderskat nie.

“Fuego is ’n baie aktiewe vulkaan wat baie los vulkanies afval bevat. Die vulkaan is in ’n hoë reënvalgebied en soos die reën uitsak, spoel dit hierdie vulkaniese neerslag weg in modderstortings wat baie afval en rotse bevat.”

Pirolastiese vloei is ’n tipiese resultaat van vulkaniese uitbarstings soortgelyk aan die van Fuego en baie toeskouers wat die beweging van hierdie vloei dophou word oorval aangesien hulle nie besef hoe dodelik en vinnig dit vloei nie, totdat dit op hulle is.

Die spoed waarteen dit vloei hang af van die hoeveelheid afval wat uit die vulkaan vrygestel word asook die helling van die vulkaanwand. Daar word gereken dat dit snelhede van tot 700km/h, die spoed waarteen groot passasiersvliegtuie vlieg, kan bereik.

Voeg hierby die gas en rotse wat se temperatuur enigiets van 200ºC en 700ºC kan bereik en diegene wat in die pad hiervan is, het geen kans om te ontsnap nie.

Die uitbarsting van Vesuvius in Italië in 79 na Christus, het so ’n sterk pirolastiese vloei veroorsaak dat die Romeinse dorpe van Pompeii en Herculaneum onder ’n dik mantel van as begrawe is waaruit niemand kon ontsnap nie.