Boorling van Thabazimbi sterf in Helikopterongeluk

Herman Wenhold (37), die seun van Neville en Elmarie Wenhold wat vroeër jare op die plaas Haakdoringdrift net buite Thabazimbi op die pad na Setaria geboer het, en sy vriend Jacques Oelofsen (31), is dood nadat hulle helikopter Vrydag op ‘n wildplaas net buite Bela Bela neergestort het. Volgens die woordvoerder van die polisie het die helikopter omstreeks 12:00 op die Lumarie-Wildsplaas neergestort. Albei die insittendes is opslag dood.

Maroela Media het berig dat die helikopter oppad was na die Zebula-gholflandgoed toe dit neergestort het.

Die oorsaak van die ongeluk is nie bekend nie en die polisiebeamptes asook ‘n forensiese ondersoekspan het die toneel ondersoek.

Die Wenhold-gesin het gedurende 1994 na die Mooinooi omgewing verhuis nadat hulle die plaas op Thabazimbi verkoop en hulle hul op die familieplaas, Buffelsfontein, gevestig het.

Herman is ‘n gebore Thabazimbiër en het sy laerskool loopbaan by Laerskool Thabazimbi voltooi. Hy was tot Gr 10 leerling by Hoërskool Frikkie Meyer het sy hoërskool loopbaan op Rustenburg by Ou Hoër voltooi.

Nadat hy ‘n jaar lank in die buiteland was, het hy sy landbou diploma verwerf. Hy het daarna betrokke geraak by die myne en grondverskuiwingswerk vir hulle gedoen. Die besigheid het sodanig uitgebrei dat hy kontrakteurwerk by myne regoor die land gedoen het.

Herman en sy vrou Karien, die ouers van twee jong kinders, onderskeidelik twee jaar en nege maande oud, het in Rustenburg gewoon en vandaar sy besigheid bedryf..

Sy broer Neville het Sondag aan Maroela Media gesê dat vlieg Herman se groot liefde was. Hy het gesterf deur dit te doen wat hom die heel gelukkigste gemaak het.

“Ek weet dat my broer ‘n ongelooflike presiese mens was en altyd baie goed na sy voertuie, asook sy helikopter, omgesien het. Hy sou nooit vlieg as daar rede was om onveilig te voel nie, en sou teruggedraai het as daar fout was.

Daarom glo die familie dat dit ‘n onvoorsiene meganiese oorsaak was wat die ongeluk veroorsaak het”, het Wenhold gesê.

Herman en Jacques was van Rustenburg na die Zebula-gholflandgoed om die naweek gholf te gaan speel toe die ongeluk gebeur het. Paramedici en die polisie is onmiddellik na die toneel ontbied, maar albei is op die toneel dood verklaar.

Herman, wat ook oor ‘n vastevlerk vlieglisensie beskik en sowat 800 uur op vastevlerk vliegtuie het, het sowat ‘n jaar gelede daaraan begin werk om ook sy helikopterlisensie te kry en het reeds sowat 70 uur op helikopters agter sy naam gehad. Een van sy grootste drome is sowat ‘n maand gelede bewaarheid toe hy sy eie helikopter kon koop.

Herman kom uit ‘n familie van vliegentoesiaste met beide sy ouers asook sy ouer broer, Casper, wat vir hul privaatvlieglisensies gekwalifiseer het.

Toe die gesin nog op Thabazimbi gebly het, het Elmarie en dr Jan Erasmus gedurende 1988 saam ‘n Cherokee 235 gekoop. Hulle het die vliegtuig in 2012 verkoop. Herman was so erg oor die vliegtuig dat hy dit in 2016 weer terug gekoop het en is dit steeds op sy naam geregistreer.

Neville het verder gesê dat dit vir hulle moeilik is om sin te maak van die tragedie. “Al ons herinneringe aan Herman is positief. Hy was net ‘n amazing mens. Alles wat hy aangepak het, het hy met ‘n glimlag gedoen. En maak nie saak hoeveel sukses hy behaal het nie, hy het altyd ‘n oop hand vir ander gehad en ander mense se probleme op sy skouers geneem. Dit is net wie hy was. ‘n Tipiese old-school gentleman.”

Die begrafnis sal Vrydag 8 Junie om 11:00 op die familieplaas naby Mooinooi plaasvind, waar die teraardbestelling ook sal geskied.

Herman word oorleef deur sy vrou Karien en twee kinders, Elné en Herman, sy ouers Neville en Elmarie, sy broers Casper en Neville en sy suster Elzette.

Vir verdere navrae of padaanwysings, skakel sy broer Casper by 083 520 9634.