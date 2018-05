Rivo Hoërskool studente lewer twee Afdeling Wenners by Eisteddfod

Rivo Toneel het met ’n stewige hoërskool-groep, almal leerlinge van Hoërskool Frikkie Meyer, Vrydag 25 Mei, by die Pretoria Eisteddfod opgedaag en uitstekend gevaar met twee studente wat wenners in hul afdeling was.

Die individuele uitslae was soos volg:

Kadin Soares – Gr 8 – Poësie A++ en Monoloog A++ (Afdeling Wenner).

Lieselotte Smit – Gr 8 – Poësie A+; Gedram Poësie A+; Prosa A++ en Monoloog A++.

Nelita Janse van Rensburg – Gr 8 – Poësie A+ en Gedram Prosa A+.

Ruben Viljoen – Gr 9 – Poësie A++; Prosa A++ en Monoloog A+.

Karla Coetzee – Gr 9 – Poësie A+.

Caronay Fouché – Gr 10 – Poësie A en Prosa A+.

William Niemand – Gr 10 – Poësie A++ (Afdeling Wenner); Prosa A++ en Gedram Prosa A++.

Daniël van Zyl – Gr 10 – Poësie A+; Prosa A++ en Monoloog A++.

Kiano Soares – Gr 10 – Poësie A+; Prosa A+ en Monoloog A+.

Dané Coetzee – Gr 10 – Poësie A++; en Prosa A++.

Gerdie du Plessis – Gr 11- Poësie A++; Prosa A++; Gedram Prosa A+ en Monoloog A+.

Lara Nel – Gr 12 – Poësie A+ en Monoloog A++.

Rachel van Zyl – Gr 12 – Poësie A+ en Prosa A+.