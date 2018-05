Die ander Boleyn Meisie by die KunsteGrot

Vanaand, Vrydagaand 1 Junie is dit weer Fliektyd by die Kunstegrot.

Die fliek, The other Boleyn Girl, ’n stukkie uit die vroeëre geskiedenis van die Engelse koning Henry VIII en sy smagting na ’n manlike erfgenaam.

Op skool het ons in geskiedenis hiervan geleer – meer dat Anne se kop afgekap is toe sy nie die wens van die koning kon gestand doen nie. Hierdie film vertel die storie van Anne Boleyn en haar suster, Mary, meer op ’n realistiese manier waar Henry VIII Anne die hof maak terwyl hy nog met Catherine van Aragon getroud was.

Dit is nie net Anne wat haar kop verloor nie, maar ook Koning Henry met sy groot en variërende aptyte, waaronder sy smagting na ’n manlike erfgenaam, asook vir enigiets wat ’n rok dra – solank dit nie die koningin was nie. Sy seksuele eskapades was beslis nie saai nie.

Mary was die woelige een wat letterlik van die een man na die ander oorgedra is. Die twee susters was nie preuts nie en hulle gedrag was sodanig dat hulle soms net kort van die brandstapel omgedraai het.

Die kostuums uit die tydperk vertel die waarheid rondborstig – soos net die koninklikes kan. Voeg hierby perde in volle galop wat verseker dat jy teruggevoer word in hierdie tyd van die wêreld se geskiedenis waar ’n vrou met haar lewe moes boet as sy nie geboorte aan ’n manlike erfgenaam kon gee nie.

Bring gerus jou piekniekmandjie met eet- en drinkgoed saam en sit rustig terug en ervaar hierdie grootse aanbieding van die tyd toe konings nog konings was en die troon die plek was waar besluite geneem is.

Onthou om nou reeds jou kaartjies te kry vir die KunsteGrot verjaarsdagviering op 21 Junie saam met Touch of Class wat Thabazimbi se gehoor verlede jaar ook tot groot hoogtes gedryf het met hul optrede.