Polisie veroordeel “onwettige stropery” van groot katte

Maroela Media berig dat die Limpopo polisie die onwettige stropery van beskermde spesies ten sterkste veroordeel nadat vier van die Jugomaro Predator Park naby Vaalwater sê skaars “katte” Vrydag in die vroeë oggendure op hul nuwe wildsplaas vergiftig is.

Goosey en Rosa Fernandes bestuur die park saam met hul seun Justin. Die diere wat vergiftig is, is deur die familie van kleins af met die hand grootgemaak.

Vrydagoggend het Rosa aan Maroela Media gesê dat die diere is skaars twee weke gelede na hulle nuwe wildsplaas by Vaalwater van hul vorige tuiste naby Groblersdal.

Volgens haar het hulle die oggend omstreeks 01:30 onophoudelik gehuil het, iets wat hy nooit doen nie. Sy en Justin het gaan ondersoek by Elvis, die wit leeumannetjie en Kai, die goue tiermannetjie se hok. Elvis het by die hek gelê en skuim het uit sy bek gekom. Hy het soveel pyn gehad dat hy die staalhek gebyt en in die proses gebuig het.

Kai het net stil gelê en was reeds dood. Justin het besef dat die katte vergiftig is en saam met hulle probeer om Elvis, wat nog gelewe het, aan die lewe te hou deur sy hart te masseur.

Terwyl hulle hier besig was, het hulle gehoor hoe die twee bruin leeumannetjies in die kamp langsaan van pyn gegrom het.

Hulle het probeer om die twee aan die lewe te hou totdat ’n veearts vanaf Bela-Bela as sou opdaag, maar tevergeefs.

Stukke vleis waaronder lewer, ‘n haas en derms wat met die gif Temic, ook bekend as Two Step, het aan die heining gehang en het in die kamp rondgelê. Die gif was ook te bespeur aan die vleis wat die diere opgebring het.

Die booswigte het toegang tot die wildsplaas deur die heining verkry. Hulle is versteur voordat hulle enige liggaamsdele van die diere kon verwyder en het met leë hande die park verlaat.

Sy het ook genoem dat hulle vermoed dat die diere vergiftig is om vir moetie geslag te word.

Die Vaalwater polisie is na die toneel ontbied en ’n saak van opsetlike saakbeskadiging is aanhangig gemaak.

Die Provinsiale polisiewoordvoerder, Lt.kol. Moatshe Ngoepe, het namens die polisie die voorval verwerp en aan Maroela Media gesê dat die verdagtes onbekend is en dat nog niemand in verband met die voorval in hegtenis geneem is nie.

Enigeen met inligting wat die polisie in hul ondersoek kan bystaan word versoek om adjudant-offisier Leon Moolman by 072 534 5383 te kontak.

