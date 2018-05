Hoede wil hul dra . . . . .

Hoede sal altyd in die mode bly as ‘n belangrike komponent van ‘n vrou se uitrusting na ‘n swierige tee-party of soos ons gesien het, het gaste na Saterdag se koninklike troue van Prins Harry en Megan beslis nie teleurgestel met hul keuse van hoede en hooftooisels nie.

Vriende, familie en glanspersone het opgedaag in ‘n groot verskeidenheid van kleur en die beste skeppings van wêreldberoemde hooftooisel-ontwerpers.

Hieronder was daar die kanarie-geel randhoedjie met sy guitige mini sluier van Amal Clooney, ‘n vooraanstaande menseregte prokureur, wat haar gelaatskleur baie goed gekomplementeer het. As iemand wat gewoond daaraan is om voor die kamera te verskyn is haar lyftaal en grasie reeds goed afgewerk.

Oprah Winfrey met ‘n tradisionele ’70 geïnspireerde wyerand hoed met ‘n oordadige blomme element deur die ontwerper Philip Treacy, en met haar pienk en room uitrusting het al die kleure bevat wat met ‘n lente troue geassosieer sou word.

Dan was daar die verskeie hoede wat die tipiese Britse somer-troue uitrusting afgerond het.

Volgens die ontwerp spesialis, Stephen Bayley, is ‘n hoed nie daar om die kop te beskerm nie maar ‘n uitdrukking van die draer se siel. Elke nuanse, vorm en kleur verraai die strewe en status van die draer. “Dit mag dalk ‘n baie mooi prentjie maak maar is ook die wrede onthulling van die persoon se siel.”

Baie gaste het opgedaag met drie-dimensionele ontwerpe maar die meerderheid het hulle by die uitdagende ontwerpe, waar tradisie en kontemporêr mekaar ontmoet het, berus.

“Mode uitrustings is ‘n venster tot die siel, hoede by troues sal altyd ‘n onderwerp van bespreking wees en hierdie koninklike geleentheid het niks anders bewys nie.”

Bron: CNN Style