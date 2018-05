Sukkelende SAL kry R5 Miljard Reddingsboei by belastingbetaler

Reuters berig dat die Suid-Afrikaanse regering besluit het om nog ‘n verdere R5 miljard kapitaal inspuiting vir die sukkelende staatslugdiens te gee.

Die SAL het sedert 2011 nog geen wins getoon nie en het reeds meer as R20 miljard van die staat ontvang.

Volgens die Hoof Uitvoerende Bestuurder van die SAL, Vuyani Jarana, benodig die SAL die kapitaal inspuiting onmiddellik om die lugredery in staat te stel om agterstallige skuld te betaal en besigheid aan te moedig tydens die implementering van ‘n ommeswaai in die SAL se besigheidsplan.

‘n Gedeelte van die R5 miljard sal aangewend word om skuld te delg. Die res sal gebruik word om te help met die kapitaalvloei tot Oktober/November terwyl daar begin word om die plan te implementeer.

Alhoewel die SAL aanmekaar in die visier van graderings maatskappye is, glo Tesourie dat Jarana, ‘n voormalige uitvoerende beampte by Vodacom, die SAL op ‘n winsgewende pad kan plaas.

Jarana het reeds laat blyk dat daar gekyk word om die bestaande arbeidsmag van nagenoeg 10 000 werkers te verminder as deel van sy strategie om koste te bespaar.

“Of dit nou vlieëniers, kajuitbemanning of administratiewe personeel is, ons gaan die arbeidsmag rasionaliseer. Dit is onvermydelik. Ons het reeds met vakbonde gepraat oor hoe ons kan saamwerk,” het Jarana gesê.

“Die eerste prioriteit vir my is om werkgeleenthede te bewaar en hoe om alternatiewe werkgeleenthede vir mense te vind, die beginpunt voordat daar met arbeidsbesnoeiing begin kan word.”

Hy het verder die vertroue uitgespreek dat SAL binne drie jaar gelyk sal breek, daarna sal dit vir sy eie uitgawes kan sorg in terme van ‘n positiewe kontantvloei.