Chamber Coffee Network / Sakekamer Koffie Netwerk

Sakekamerlede van Thabazimbi Sakekamer asook nie-lede word uitgenooi na die Koffie Netwerk wat op 16 Mei 2018 om 07:00 by Wimpy Thabazimbi by Thaba Mall aangebied word.

Die onderwerp van bespreking is Munisipale Verordeninge en beloof om baie insiggewend te wees, veral ten opsigte van nuwe verordeninge wat geïmplementeer gaan word as gevolg van ‘n gebrek aan enige wetgewing.

Vir meer inligting aangaande die Thabazimbi Sakekamer, kontak die sekretaresse, Schezell Gertenbach by 083 400 6035 of die voorsitter, Pieter Heyns by 083 654 4422

Members as wel as non-members Thabazimbi Chamber of Commerce are invited to attend the Coffee Network Session on 16 May at Wimpy Thabazimbi at the Thaba Mall at 07:00.

The subject of the discussion will be Municipal By-Laws and promise to be enlightening, especially due to the fact that new by-laws will be implemented due to lack of it in any legislation.

For more information about the Thabazimbi Chamber of Commerce you can contact the Secretary, Schezell Gertenbach at 083 400 6035 or the Chairman, Pieter Heyns at 083 654 4422.