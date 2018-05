R1 miljoen boete of 10 jaar vir wildboer na onwettige renosterjag

‘n Limpopo wildboer, Freitas Antonio Xavier, 57, is in die Lephalale Streekhof ‘n boete van R1 miljoen of 10 jaar gevangenisstraf opgelê op verskeie klagte wat ondermeer onwettige renosterjag insluit.

Die Provinsiale Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Polisie in Limpopo, Luitenant Generaal Nneke Ledwaba, sê hy is verheug oor die vonnis van 7 Mei 2018. Dit volg op ‘n saak wat dateer van Januarie 2017 en wat deur die SAPD se Bedreigde Spesie Eenheid ondersoek is.

Die SAPD sê in ‘n mediaverklaring dat nougesette speurwerk daartoe gelei het dat die beskuldigde skuldig op die aanklagte gepleit het.

Tydens die ondersoek het die SAPD ondersoekspan die volgende renoster liggaamsdele in ‘n koelkamer op die plaas aangetref:

Agt renosterpote, sewe renoster karkasse en twee renosterkoppe.

‘n Renosterkarkas wat besig was om te ontbind asook twee renostervelle wat in die grond begrawe was is ook op die plaas gevind.

Daar word steeds gesoek na vermiste renosterhorings en inligting dat ‘n helikopter in die omgewing gesien is, het die vermoede laat ontstaan dat die renosterhorings na ‘n ander bestemming geneem is.

Xavier is skuldig bevind op klagte van die jag van beskermde spesie sonder permit, besit/skenking van renoster dele sonder permit asook die verkoop van renostervleis sonder die nodige permit.

Ledwaba het al die lede wat betrokke was by die ondersoek geprys en het hulle aangemoedig om niks ongeroerd te laat totdat diegene wat in besit van die renosterhorings is ook opgespoor word nie.

Enigeen met inligting word gevra om Adjudant Offisier Johannes Jurgens van Heerden by 082 814 4300 te kontak.