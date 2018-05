Trump se tariefbeleid oor staal maak Vakbond warm onder die kraag

Fedhasa, Suid-Afrika se tweede grootste vakbond, maak hom gereed om die President van die VSA, Donald Trump, aan te vat oor sy tariefbeleid jeens Suid-Afrika se staal- en aluminiumbedrywe.

Maroela Media berig dat Fedhasa wil hê dat Trump die tariefheffing moet opskort omdat Suid-Afrika geensins die Amerikaans bedryf bedreig nie.

Volgens die mees onlangse beraming het Amerika Suid-Afrika se versoek vir die uitsluiting van die nuwe staal- en aluminiumtariewe van die hand gewys. Volgens ontleders is dit waarskynlik dat Amerika die Wêreld Handelsorganisasie (WHO) maatreël oortree.

Die departement van handel en nywerheid het ook sy kommer oor die Amerikaanse standpunt uitgespreek.

Trump se jongste skuif kan volgens kenners tot ten minste 7 500 werkverliese lei.

Ekonome sê dit is die een ding wat Suid-Afrika weens sy hoë werkloosheidsyfer en lae ekonomiese groei glad nie kan bekostig nie.

Evander-goudmyn het ook sy sluiting aangekondig, ’n stap wat tot ’n verdere 2 500 werkverliese sal lei.

Feddusa het intussen sy stem ook dik gemaak en vir Trump van onetiese gedrag beskuldig.

Fedusa se hoofsekretaris, Dennis George, sê dat die federasie appèl teen Trump se besluit wil aanteken. Hy sê deur nie Suid-Afrika kwytskelding te verleen van die hoë tariewe nie, sal net werkverliese in die land versnel.

Hy het veral kommer uitgespreek oor werkverliese in die vervaardigings- en mynbousektor. Hy sê dié sektore het reeds duisende werkverliese weens die ongunstige wêreldekonomie gely.

Fedusa sê dat Suid-Afrikaanse staal- en aluminiumuitvoere na Amerika klein is en dat nie een vir die hoër tariewe oorweeg moes word nie. Die uitvoer van die twee produkte hou geensins ’n bedreiging vir Amerika in nie.

Volgens die Amerikaanse departement van handel en nywerheid het Amerika 33,4 miljoen ton ingevoer waarvan 330 000 ton uit Suid-Afrika kom. Dit is minder as 1% van Amerikaanse staal-invoere.

George sê volgens die gegewens is dit duidelik dat Suid-Afrika geen bedreiging vir Amerika inhou nie. Die enigste bedreiging is dat 7 500 poste in Suid-Afrika in die slag kan bly.

George het verder aangekondig dat Fedusa saam met die Internasionale Vakbondfederasie gaan werk om druk op die Trump-administrasie toe te pas om sy tariefbeleid te heroorweeg.

Fedusa bevraagteken boonop Trump se besluit veral omdat dit gekom het nadat hy ’n potjie gholf met die Australiese mynmagnaat, Joe Hockey, gespeel het.

“In watter mate het die potjie gholf Suid-Afrika gekos?” vra George.