Komedie soos min nou Vrydag in die KunsteGrot

Komaan Thabazimbi en die bosveld-mense! Kom ondersteun dié naweek se baie besondere aanbieding by die KunsteGrot.

Wie’s jou Pappa? die skreeusnaakse komedie met die talentvolle Hannes Brümmer beloof om iets anders te wees. Die solovertoning het reeds sy debuut by KKNK, Aardklop en Innibosfeeste gemaak.

Kom ontspan en lag ‘n bietjie die sorge weg met ‘n nuwe pa wat by die huis moet bly om die nuwe aankomeling te versorg.

Met die getrippel van klein voetjies kom reuse-groot skoene om te vul.

Die komediant en akteur, Hannes Brümmer ondersoek sy tweede volwaardige Skerpskerts-solovertoning die impak van ouerskap op ’n voormalige punk in plakkies, wat nou ’n tuisbly-pappa in pantoffels is.

Met ’n siniese blik en sy tong ferm in die kies word daar nie doekies omgedraai oor die vrese, vreugdes en verantwoordelikhede van pa-wees nie.

KunsteGrot besef dat almal swaar trek met die finansies. Om die publiek te help is die kaartjieprys verminder na R100 en R60 vir skoolgaande kinders en pensionarisse. Bring jou eie piekniekmandjie saam as jy wil, dis heelwat goedkoper as om die gesin vir ete uit te neem en daarby ook nog getrakteer word op ‘n verhoogvertoning van formaat. Die Kiosk is soos altyd ook oop.

Kontak sommer dadelik vir Rita by 083 744 8559 en bespreek jou plek.

KunsteGrot wil so graag vir die kunstenaars wat in ons eie ” teater in die bosveld” kom optree, ‘n volhuis gee.

Niks laat jou jou sorge vinniger vergeet as ‘n aand in die teater nie.

Maak asseblief van hierdie geleentheid gebruik om uitstekende produksies plaaslik op ons eie verhoog te sien en daardeur te verseker dat daar nog baie geleentheid in die toekoms hiervoor sal wees.