Nuwe wetgewing voorsien dat selfoon-data oorgedra kan word

Die Onafhanklike Kommunikasie Owerheid van Suid-Afrika (Icasa) het Donderdag bekend gemaak dat in terme van die nuwe wetgewing Suid-Afrikaners binnekort in staat sal wees om ongebruikte data van die een maand na die volgende te kan oordra.

Dit beteken dat daar van selfoon maatskappye verwag word om kliënte van ‘n opsie te voorsien om ongebruikte data te kan oordra.

Hierdie nuwe regulasies word gesien as ‘n oorwinning vir miljoene verbruikers wat reeds vir jare ‘n stryd voer teen data wat eenvoudig wegraak en die outomatiese prys op data wat jy nie in ‘n bondel verkry nie.

Dit sal ‘n besliste uitwerking hê op hoe mobiele foon gebruikers besigheid sal doen deur die optimale gebruik van data om met hulle kliënte te kommunikeer.

Die nuwe regulasies wat volgende week in die Gazette sal verskyn verwag van diensverskaffers om gebruikers in kennis te stel sodra hulle minder as 50% data oor het en sodra data-gebruik vlakke van 80% en 100% bereik.

Huidig is databondels wat deur die meeste netwerke verskaf word slegs geldig vir 30 dae na aankoop daarvan. Dit is veral die armer deel van die bevolking wat hierdeur getref word.

Diensverskaffers sal 30 dae gebied word om by hierdie reëling in te skakel nadat dit in die Gazette gepubliseer is.

Volgens Icasa sluit die voorlopige reëlings die voorstel in dat voorafbetaalde bondels ‘n maksimum vervaldatum van drie jaar, in terme van afdeling 63 van die Verbruikers Beskermings Wet, moet hê.

Nog ‘n saak wat die Suid-Afrikaanse selfoongebruiker in die gesig staar is die hoë koste van data wat gedurende 2016 die gewilde #DataMustFall promosie ontketen het.