Eerste vir HFM – Drie netbalspelers kwalifiseer as Skeidsregters

Vir die eerste keer in die geskiedenis van Hoërskool Frikkie Meyer het nie net een nie, maar drie van hulle netbaldogters die onderskeiding verwerf om as skeidsregters te kwalifiseer. Boonop het een van HFM se afrigters daarin geslaag om een van die jongste afrigters te word om saam met die spelers distriksgradering as skeidsregter te ontvang.

Die gradering is op 25 April gedoen en dit is die eerste keer in die geskiedenis van die skool dat leerders kwalifiseer as skeidsregters.

Die drie leerlinge en afrigter wat hierdie onderskeiding ontvang het is Veruschka Pretorius – Distrik B; Lene van Zyl – Distrik C+; Chané Ras – Distrik D en me Sharné J van Rensburg – Distrik C.

Saam met die afrigter kwalifiseer die drie netbalspelers ook om op 7 Mei verdere gradering te gaan doen om moontlik te kwalifiseer as Provinsiale Skeidsregters.