EFF leier – Julius Malema daag AfiForum uit

Die leier van die EFF, Julius Malema het ‘n uitdagende openbare houding teenoor die AfriForum ingeneem nadat laasgenoemde aangekondig het dat hulle hom in ‘n privaat hoedanigheid gaan laat vervolg op klagtes van bedrog en korrupsie.

Na die aankondiging het Julius Malema ge-tweet: “Bring it on bloody racists, you don’t scare me at all. I’m born ready! No white man will decide my destiny, the poor masses of our people will…”, sonder om te sê wat die poor masses gaan doen.

Hierdie besluit volg nadat ‘n saak teen Malema gedurende 2015 van die rol geskraap is nadat een van Malema se medebeskuldigdes siek geword en die saak maar net voortgesleep het.

Die klagte teen Malema het gehandel oor ‘n R52 miljoen kontrak wat aan On-Point Engineering toegeken is.

Die staat het destyds aangevoer dat Malema uitermatig deur die tender bevoordeel is en het hy die geld aangewend het om ‘n plaas asook ‘n Mercedes Benz aan te skaf.

Daar is ook aangevoer dat Malema se Ratanang Family Trust ‘n indirekte aandeelhouer van On-Point was.

AfriForum se private vervolgingshoof, advokaat Gerrie Nel, het gister, Donderdag 19 April, die aankondiging gedoen. Hy het verder gesê dat die saak is, nadat dit van die rol geskrap is, net so gelaat is en dat AfriForum by die Nasionale Vervolgingsgesag om ‘n sertifikaat aansoek gaan doen om Malema in ‘n privaathoedanigheid te vervolg.