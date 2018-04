HFM se Rugby, Gholf en Hokkie Kapteine vir 2018

HFM Rugbykapteine (Hooffoto)

HFM se Rugby Span-Kapteine vir 2018 is die afgelope week aangewys.

Hulle is in geen spesifiek volgorde op die foto: o/14A HJ Janse van Rensburg; o/14B Kian Coetzee; o/15A Jaunrich (Choppa) Du Preez; o/16A Anrich Basson; o/16B ZW Pienaar; Derdespan Evan Steyn; Tweedespan JB du Toit; Eerstespan Zander vd Berg. Agter in die middel saam met hulle op die foto is die organiseerder, mnr Pierre van Jaarsveld.

HFM Gholfkapteine

Die Gholf Span-Kapteine van HFM vir 2018 is die week aangewys.

Hulle is in geen spesifieke volgorde, A-liga span – 12 span – Janré Combrinck; B-liga span – 2de span – JT Cronje en C-liga span – 3de span – JL Steenekamp. Agter, saam met hulle op die foto is die afrigter, mnr Erich Van Rooyen.

HFM Hokkiekapteine

Die Hokkie Span-Kapteine is ook aangewys. Hulle is op die foto in geen spesifieke volgorde, June Annandale, Vasti van Niekerk, Mariska Coetzee, Angel Cloete, Megan De Aguiar, Suné Robbertse en Micayla Mulder. Agter, saam met hulle op die foto is die afrigter, mnr Henco Smith.