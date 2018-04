Vlieënier land vliegtuig veilig na katestrofiese enjinprobleme

Die vlieënier van die Amerikaanse Southwest Ailines wat die Boeing 737-700 passasiersvliegtuig veilig geland het nadat die inlaatomhusel van een van die vliegtuigenjins in vlug opgebreek het en skrapnel een van die vliegtuig se vensters uitgeslaan het, word deur die passasiers wat op die vlug was as ‘n held voorgehou.

Tammy Jo Schults het Vlug 1380 Dinsdag 17 April veilig by ‘n lughawe by Philadelphia geland nadat die voorval op ‘n hoogte van 38 000 voet plaasgevind het en dit die naaste lughawe vir die noodlanding was.

Voordat sy vir die lugdiens begin vlieg het, het sy vir 10 jaar straal vegvliegtuie gevlieg terwyl sy in die VSA Vloot diens gedoen het.

‘n Vrou wat by die noodlottige venster gesit het is gedood toe sy deur die skrapnel getref is en as gevolg van die skielike dekompressie na bewering halfpad deur die venster uitgesuig is. Van die ander passasiers het blykbaar daarin geslaag om haar weer na binne te trek. Sewe ander passasiers is vir minder ernstige beserings behandel.

Boeing het in ‘n verklaring gesê dat hulle hard besig is om inligting in te win. Die spesifiek vliegtuig is in Julie 2000 aan Southwest Airlines verskaf.

Volgens ‘n woordvoerder wat die enjins vervaardig is die inlaatomhulsel spesiaal versterk aangesien die enjins baie hoë werkverrigting het en die inlaatomhulsel juis moet verhoed dat een van die kritieke gedeeltes van die enjin tot katastrofiese gevolge kan lei indien daar iets fout gaan.

Volgens vroeë berigte wil dit lyk asof vermoeidheid aanleiding kon gee dat een van die inlaat turbine blaaie afgebreek het en al die skade veroorsaak het.