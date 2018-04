Wintersport: HFM vs Centurion – 13 – 14 April 2018

HFM het die afgelope naweek in ‘n Wintersportdag teen Centurion te staan gekom. Die spanne in die verskillende sportsoorte het redelik goed gevaar met die rugbyspanne wat minder suksesvol was.

NETBAL

Die netbalspanne het oor die algemeen goeie resultate gelewer teen Hoërskool Centurion en spanne behaal sukses. HFM se eerste span is besig om stadig maar seker hulle spelpatroon vas te lê en ons glo dat hulle ‘n goeie netballiga-seisoen sal hê.

Die onderskeie wedstryd uitslae was as volg:

o/14B wen 21-5; o/14A wen 14-11; o/15B wen 23-9; o/15A speel gelykop 17-17; o/16B verloor 19-12; o/16A verloor 35-23; o/17A wen 21-12; Tweedespan wen 25-14 en die Eerstespan verloor 14-24.

RUGBY

HFM beleef ‘n opdraande stryd teen Centurion met slegs twee spanne wat die knoop kon deurhaak. Harde werk lê hierdie week voor met die eerste ligawedstryde wat gespeel word.

Die wedstryduitslae was as volg:

o/14A verloor 10-31; o/14B verloor 12-29; o/15A verloor 0-19; o/16A wen 35-29; o/16B verloor 12-27; Derdes verloor 10-19; Tweedes wen 35-17 en Eerstes verloor 17-40.

HOKKIE

Die hokkie dogters puik teen Centurion gevaar met geen spanne wat verloor nie en goeie hokkie is deur die bank gespeel. HFM gaan positief in die liga in en wil graag voortbou op die mooi hokkie wat tans gespeel word.

Die wedstryduitslae was as volg:

o/14A speel gelykop 1-1; o/14B wen 1-0; o/15A wen 2-0; o/15B wen 2-1; o/16A wen 3-0; Tweedes wen 1-0 en die Eerstes wen 4-1.

BOOGSKIET

Tydens die Thabazimbi Binnenshuise Provinsiale kampioenskappe eindig al 4 skuts binne die top drie van hul afdelings. Hulle is:

Ameij Broekhuizen: Goud; Kruger van Zyl: Goud; Martin Scheepers: Goud en Selkirk von Wielligh: Silwer.

GHOLF

HFM speel tuis teen Nylstroom.

Die uitslag was as volg:

B-liga span wen 3 – 1 en die C-liga span wen 3 – 1.

B-liga span speel ook teen Heuwelkruin maar verloor 1 – 3.

SKAAK

AJ Janse van Vuuren en Wessel du Preez is verkies tot die Noord Wes Bojanala Skaakuniespan wat aan die Interprovinsiale kompetisie te Kimberley op 4 – 5 Mei deelneem.

Die volgende sportaktiwiteite lê hierdie week van 16 tot 21 April voor:

Maandag 16 April – Netbal ligawedstryd teen Settlers uitgestel aangesien Settlers ‘n nuwe datum soek – Indien dit nie beskikbaar is nie kry HFM die punte.

Dinsdag 17 April – 14 dogters gaan aan die Hokkie Proewe: Rondte 2 te PHS Polokwane deelneem.

Netbal: Distriksproewe te HFM 13:00; alle A-spanne en enkele B-span spelers, afrigters tree op as keurders / blasers, so ook dogters.

Atletiek: Afrigtersvergadering 17:00 Raadsaal

Woensdag 18 April – Netbal skeidsregterseksamen (level 1): me Senekal se klas 14:00 – 11 dogters betrokke.

Revue: Choreografie-oefening14:15 – 16:30.

Vrydag 20 April – Gholf: HFM vs Ellisras vs Ben Viljoen te Thabazimbi Gholfbaan. Vertrek 07:00: drie spanne (12 seuns) en mnr. Erich v Rooyen.

Saterdag 21 April – Wintersport (Liga): HFM vs Ellisras te Ellisras

Skaak: Brits Ope te Olienpark Laerskool.

Jukskei: Pietersburg Ope te Polokwane 08:00.