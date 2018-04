VSA – Engeland – Frankryk: Chemiese-wapen-opslagplekke loop deur

Die VSA, Engeland en Frankryk het in die vroeë oggendure van Sondag verskeie regerings-teikens in Sirië, wat hulle as vermeende chemiese wapen opslagplekke geïdentifiseer het, aangeval.

Die aanval was in reaksie op die vermoedelike chemiese aanval verlede week op die Siriese dorp Douma.

Ontploffings is in die hoofstad, Damaskus, asook by twee teikens in die stad Homs aangemeld.

Volgens die Russiese ambassadeur in die VSA sal Rusland nie hierdie aanval op hulle bondgenoot, Sirië, gelate aanvaar nie en dat daar gevolge gaan wees.

President Trump van die VSA sê dat Amerika het net sy reg teenoor barbarisme en brutaliteit laat seëvier.

Dit is gedoen om ‘n sterk teenvoeter teen die vervaardiging, verspreiding en gebruik van chemiese wapens te bied.

Hierdie aanval is die mees pro-aktiefste deur die Weste teen President Bashar al-Assad se regering gedurende die sewe jaar van die Siriese Burgeroorlog.

Die Russiese President, Vladimir Putin, het in ‘n telefoniese gesprek met sy Irakse ampsgenoot, Hassan Rouhani, gesê dat enige verdere Westerse aanval op Sirië “internasionale chaos” sal veroorsaak.