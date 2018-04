Frikkies presteer tydens die vakansie

Die Eerste Rugbyspan van Hoërskool Thabazimbi het die skool se vlag hoog gehou tydens hule toer na Punt Hoërskool in Mosselbaai tydens die afgelope vakansie.

Hulle wen al drie hul wedstryde teen die Uitnodigingspan (40-0); Hartswater (43-3) en Punt Hoërskool (32-0).

Na afloop hiervan is ses spelers van HFM gekies om saam met die span na Ierland te toer. Hulle is Victor Potgieter, Pieter Viljoen, Anthony Buys, Fani Bapiwe, Carel Rohrbeck en Anthony Brand.

Die o/14 Rugbyspan en afrigters het by Jaru aan ‘n toernooi en afrigtingskliniek deelgeneem.

Die o/14’s wen al hulle wedstryde: Brandwag (29-12); Wonderboom (42-0) en Hans Moore (53-0).

Die o/15 wen twee wedstryde: Wonderboom (19-0); Afrikaans Hoër Kroonstad (26-14) en verloor teen Brandwag (14-19).

Die o/16 span hou ‘n oefenkamp by HFM en gaan speel by die Hansieweek op Naboomspruit. Hier wen hulle hul wedstryd teen Jeugland (26-7) en Henko van der Linde van HFM word as Man van Wedstryd aangewys asook teen Hoër Tegniese Skool John Vorster (35-7) met PJ Bezuidenhout van HFM wat as Man van die Wedstryd aangewys word.

Die eerste hokkiespan is na Potchefstroom waar hulle by die NWU afrigting ontvang het en teen ander spanne te staan gekom het.

Hulle wen Hoërskool Windhoek op die eerste dag (3-0) en op die tweede dag Hoërskool Witbank (2-0) maar verloor teen Kroonstad (0-1). Die derde dag wen hulle teen Sutherland High (2-0) en speel gelykop teen Kimberley Girls High (0-0). Op dag vier wen hulle Centurion met 2-0.

Die o/14 en o/15 hokkiespanne het by die Pretoria TUT afrigting van Graham Johnson ontvang en oefenwedstryde teen mekaar gespeel.

Die o/16 hokkiespanne het ook by NWU afrigting ontvang en gemengde sukses teen die ander skole behaal met hulle oorwinnings teen Hoërskool Sentraal (1-0) en Diamantveld (1-0).

Tien van die eerste netbalspan spelers het saam met hul afrigter ‘n kursus te Hoërskool Monument bygewoon waar hulle afrigting van Dorette Potgieter ontvang het,

Tydens die geleentheid het hulle twee wedstryde teen Monument en Rand Park High gewen.

Tristan Brits het ook tydens die vakansie aan die Level 3 Nasionale Kompetisie in Pretoria deelgeneem. Hier behaal hy ‘n 6de plek in die finaal van die 50m vryslag met ‘n persoonlike beste van 28.99 sekondes. Hy behaal ook ‘n persoonlike bete tyd in die 50m rugslag.