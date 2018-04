Groen Maan of Groen Kaas?

Die gerugte dat ‘n maansverskynsel genoem die Groen Maan, op 20 April sigbaar sal wees en groen sal vertoon, is blykbaar net ‘n vals berig wat die wêreld ingestuur is.

Een ding is blykbaar beslis. ‘n Groen “BOOM” is na bewering hierby betrokke.

Gerugte oor die “Groen Maan” is vir die eerste keer gedurende 2016 op die internet versprei en diegene wat hiervoor verantwoordelik was het die stelling gemaak dat hierdie hemelverskynsel 420 jaar gelede, gedurende 1596, laas sigbaar was.

Sogenaamde “spesialiste” reken nou dat die verskynsel in die hemelruim nou op 20 April 2018 waargeneem kan word.

Verder reken hulle dat dié maanspektakel deur verskeie planete in ons sonnestelsel, wat in lyn met mekaar gaan wees, veroorsaak word en dat dit net vir 90 minute sigbaar sal wees.

Blykbaar was die oorsprong van die gerug op die sogenaamde “Pienk Maan”, met verwysing na ‘n werklike maan stand, geskoei.

In die ou geskiedenis is daar verskeie name aan die maandelikse volmaan, wat mense gewoonlik aan ‘n gebeurtenis gedurende die spesifieke tyd herinner het, gegee. So is die naam Pienk Maan aan die volmaan gedurende April gegee sonder dat die maan ooit pienk vertoon het. Die rede hiervoor was dat gedurende hierdie tyd die veld in Noord Amerika gewoonlik met helder pienk blommetjies (Moss Phlox – Phlox subulata) – oortrek was, vandaar die naam.

Net so is die Blou Maan nie “blou” nie maar dui slegs op ‘n volmaan wat vir ‘n tweede keer in dieselfde maand sy kop oor die horison lig.

Die term “Groen Maan” word gekoppel aan ‘n aardse instelling naamlik die boomrokers se Nasionale “Weed Day” (Dagga Dag) wat in die VSA op 20 April gevier word. Aangesien die datum ook as 4/20 aangedui word, het dit sinoniem met die daggarokers se cannabis-kultuur geword – vandaar die 420 jaar.

Blykbaar is daar ‘n geskiedenis aan die 420 kode verbonde. Dit was gereken as die strafkode waaronder die Amerikaanse polisie daggagebruikers gearresteer het.

Dit kan nie gestaaf word nie aangesien dit die kode is wat gebruik word vir algemene aanklagte van betreding (trespassing/oortreding).

Daar word geredelik algemeen aanvaar dat die 420 kultuur sy oorsprong by die San Rafael Hoërskool in Kalifornië gehad het toe die maan vir die hierdie jong dagga rokers dalk die groen kleur van daggablare aangeneem het terwyl hulle die daggadampe ingeasem het. Of dit die datum of die klagte-kode was, sal ons nooit weet nie.

Moenie jou slaaptyd afstaan deur te probeer wakker bly om die groen-maanspektakel te sien nie. Eet maar eerder ‘n stukkie groen kaas en sluk dit af met ‘n glasie rooiwyn.

Kommentaar deur Pieter Coetzee – Redakteur Kwêvoël (waar die waarheid seëvier)