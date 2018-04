Indië – 30 Sterf toe skoolbus van bergpas af rol

Ten minste 30 mense, meeste van hulle kinders, het gesterf toe ‘n bus in ‘n vallei in ‘n bergagtige gedeelte van Indië afgestort het nadat die bestuurder beheer verloor het en dit van die pad af in ‘n 61m diep kloof afgerol het.

Volgens die plaaslike polisie was die meeste van die kinders jonger as 10-jaar oud. Die busbestuurder sowel as twee van die onderwysers het ook in die ongeluk gesterf.

Padongelukke in Indië is aan die orde van die dag, hoofsaaklik weens swak bestuurders asook swak onderhoud van paaie en voertuie.

Die bus het sowat 40 leerlinge vervoer en 27 van hulle het hul lewe in die ongeluk verloor.