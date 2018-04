Gru-ongeluk eis lede van junior yshokkiespan

Die Kanadese polisie het bevestig dat 14 mense omgekom het toe ‘n bus wat ‘n Kanadese junior ys-hokkie span vervoer het gisteraand, Vrydagaand 6 April, in ‘n botsing met ‘n vragmotor betrokke was.

Dit het gebeur terwyl die Humboldt Broncos op Hoofweg 35 in die Saskatchewan provinsie op reis was.

Van die 28 mense wat op die bus was is 14, insluitend die bestuurder dood terwyl die oorblywende passasiers, waarvan drie in ‘n kritieke toestand, in die hospitaal opgeneem is.

Die ongeluk het ongeveer 17:00 plaaslike tyd plaasgevind terwyl die span oppad was vir ‘n wedstryd teen een van die ander spanne in die Saskatchewan Junior Hockey Liga.

Een van die ouers wat op die toneel was nadat sy seun hom vanaf die ongelukstoneel gebel het aan die plaaslike Glob and Mail koerant gesê dat dit afgryslik was en dat die bus met ‘n hyskraan opgelig moes word.