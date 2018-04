Drakelina en die Towerklip vir die hele gesin

Die volgende op die KunsteGrot se agenda is die Kindertoneel, Drakelina en die Towerklip. Alhoewel hierdie toneelstuk bedoel is vir kindertoneel kan die hele gesin dit saam met die kinders geniet. Jy sal dit beslis vermaaklik vind met Thabazimbi se eie toneelspelertjies uitgedos in hul sprokies kostuums.

Die vertonings is op Donderdag 19 en Vrydag 20 April om 18:00 en op Saterdag 21 April om 15:00. Maak ’n plan om dit nie mis te loop nie.

Toegang is slegs R20 per persoon.

Op Vrydag 11 Mei is dit Hannes Brümmer met “Wie’s jou Pappa?”, ’n komedie geskryf deur Hannes Brümmer self.

Met die getrippel van klein voetjies kom reuse-groot skoene om te vul! Die komediant en akteur Hannes Brümmer ondersoek in sy tweede volwaardige Skerpskerts-solovertoning die impak van ouerskap op ’n voormalige punk in plakkies, wat nou ’n tuisbly-pappa in pantoffels is.

Met ’n siniese blik en sy tong ferm in die kies word daar nie doekies omgedraai oor die vrese, vreugdes en verantwoordelikhede van pa-wees nie.

Moenie hierdie komedie wat reeds ‘n goeie ontvangs by Aardklop en die KKNK geniet het misloop nie. Teen net R150 per persoon is dit nou die tyd om die geldjies opsy te sit en vroegtydig te bespreek. Pak maar die Brannas en Coke saam met die eetgoed in die piekniekmandjies en geniet ‘n aand van heerlike vermaak teen ‘n billike prys.

Op 21 Junie is dit weereens die KunsteGrot verjaarsdag en weereens sal Touch of Class daar wees om die gehoor te vermaak. Hulle het geen bekendstelling nodig nie. Dink maar net aan die heerlike kuier verlede jaar saam met Touch of Class, ook tydens die “Grot” se verjaarsdag.

Kaartjies hiervoor beloop R200 per persoon. Wees verseker van ‘n aand van heerlike saamkuier en top vermaak. Meer oor die formaat van die aand se vermaak sal nader aan die tyd deurgegee word.

Skakel nou vir Rita by 083 744 8559, bespreek en koop jou kaartjie of sit solank ‘n deposito neer om jou plek te verseker.