Boere sal self oor hul grond besluit

Die landbouers, wat hulle grond wettig besit, sal self besluit oor die status van hulle grond, en raak nou moeg daarvoor dat ander rolspelers buite die landboubedryf voorskriftelik probeer wees oor wat met landbougrond moet gebeur, of wat landbouers met hulle grond wil doen. Daarom sal geen voorstel of gepoogde ooreenkoms wettig of aanvaarbaar wees as landbouers nie self, en in besonder die hoofrolspelers, in sodanige gesprek is nie.

Dit was die reaksie van TLU SA se president, Louis Meintjes, nadat TLU SA ter elfder ure kennis geneem het van die Nasionale Forum vir Dialoog se konferensie wat op 27 en 28 Maart 2018 aangebied word in Johannesburg wat handel oor onder andere onteiening sonder vergoeding.

Na navraag daaroor is TLU SA op ‘n baie laat stadium ook genooi om dit by te woon. TLU SA sal dit nie bywoon nie aangesien die integriteit van die konferensie ernstig bevraagteken word.

Die vertrekpunt is onder andere ‘n algemene stelling dat grond deur kolonialisme of apartheid van swartmense gesteel is.

“TLU SA bepleit al lank ‘n konferensie oor die geskiedenis van grondbesit, waar alle stawende bewyse oor grondbesit op die tafel geplaas word. Die versoek val op dowe ore, want die regering is skynbaar te bang om die feite te hoor, wat waarskynlik gaan insluit dat die swartes dan net so min reg op die grond het,” sê Meintjes.

“Die nuutgeskepte leuen dat landbouers grond gesteel het, moet nou tot die been oopgevlek word, sodat die geskiedenis vir eens en vir altyd geboekstaaf kan word en die toekoms sonder enige onsekerheid oor hierdie aangeleentheid aangedurf kan word. Met verlede week se verslag van Moody’s was dit pertinent uitgewys dat daar beleidsekerheid in die land moet kom.

Landbou vra reeds lank daarvoor, maar die beleidsonsekerheid oor landbou en grondbesit word eerder met die dag al groter, veral omdat niemand meer met sekerheid kan sê of die owerheid nog verbind is tot privaat besitreg en die vryemarkstelsel. Dit wil eerder lyk of die ANC besig is om geleidelik na sosialisme en kommunisme te beweeg.”

Meintjes het dit duidelik teenoor die organiseerders van die konferensie gestel dat niemand, ook geen ander landbou-organisasie, die mandaat het om namens TLU SA se lede, of die boere wat nie by georganiseerde landbou betrokke is nie, te praat nie.

“Dit is absoluut belaglik en selfs uiters arrogant dat ‘n groepering mense ‘n konferensie hou oor landbouers se besitreg sonder om landbouers self daar teenwoordig te hê.

Geen persoon of instansie het die reg om namens iemand anders se wettige eiendom te besluit oor die moontlike afstaan daarvan nie,” sê Meintjes.