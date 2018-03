Indië en Kanada nou ook op Guptas se spoor

Met die Indiese en Kanadese regerings kort op hul hake, raak die Guptas wat uit Suid-Afrika gevlug het vir hul beweerde poging tot staatskaping, se wegkruipplekke nou al hoe minder.

Maandag is berig dat die Indiese regering Gupta eiendom in Indië geoogmerk het vir belastingontduiking.

Die Times in Indië berig dat die land se inkomstediens klopjagte op die familie se eiendomme in die deelstate Utter Pradesh en Uttarakhand uitgevoer het na aanleiding van sogenaamde geldwassery en verkryging van eiendom in dié state op ‘n korrupte wyse.

Die eiendom sluit ‘n tempel van sowat R200 miljoen in wat ter ere aan die Gupta broers se pa, wat sy besigheid in Uttar Pradesh een van die digbevolkste state in Indië begin het, opgerig is. Na bewering het die Guptas daarvandaan na Dubai verhuis.

Dinsdag het die Hooggeregshof in Johannesburg ‘n bevel toegestaan dat die Guptas hulle privaat straaler, ‘n Bombadier Global 6000 passasiersvliegtuig wat deur middel van ‘n lening van Export Development Canada (EDC), ‘n kredietagentskap wat deur die Kanadese regering besit word, gefinansier is, na Suid-Afrika moes terug bring. Dit volg nadat die agentskap aansoek gedoen het dat die vliegtuig verbied word om verder gebruik te word.

EDC het sy kommer uitgespreek dat die vliegtuig, wat in Suid-Afrika geregistreer is, deur die Guptas gebruik word om te vlug van al die aanklagte teen hulle.

Die hof het beveel dat die vliegtuig by Lanseria gestoor moet word tot tyd en wyl die Britse howe toestemming verleen dat daar beslag op die vliegtuig gelê mag word.

Volgens ‘n prokureur wat aan die saak werk, kan etlike jare verby gaan wat die Guptas die hofbevel kan ontduik voordat bevestiging verkry kan word dat hulle sal weet of hulle wel die vliegtuig kan terugkry. Dié proses kan ook etlike jare duur voordat die Britse howe dit finaliseer.

Dit is ook onbekend waar die vliegtuig hom tans bevind aangesien die vliegtuig se opsporings toestel afgeskakel is.

EDC, wat volgens hulle tuisblad se hoofdoel is om besighede te help om Kanada se uitvoer te verbeter deur plaaslike besighede te help om te reageer op internasionale beleggingsgeleenthede, is nou bang dat hulle verbintenis met die Gupta familie hul internasionale beeld mag skaad.

Die oudste Gupta broer, Ajay, is steeds voortvlugtend nadat hy as aldus verklaar is, nieteenstaande die feit dat hy deur die Valke gesoek word vir die Guptas se rol in die Vrystaatse Melkplaas indie Vrede omgewing waar hulle R220 miljoen vir hulle self geskep het.

Hulle is ook die hoof aangeklaagdes in die geregtelike kommissie se ondersoek na staatskaping.

Laasgenoemde word deur die Guptas afgemaak as politieke vermaak.

Die Indiese regeringsbank, die Bank of Baroda, wat die enigste bank was wat finansiële dienste aan die Guptas geler het, het toestemming verkry om hul sakebelange in Suid-Afrika te sluit. Met hierdie stap verloor al die familie se besighede in Suid-Afrika hul enigste toegang tot bankfasiliteite.

Die Guptas beskuldig EDC daarvan dat hulle hul aanbod om die straler af te los van die hand gewys het en eerder daarop aandring dat die straler terug oorhandig word.

Die agentskap sê dat hy nie geld van die Gupta familie kan aanvaar nie aangesien dit dalk deur misdaad verdien is, met inagneming van die klagtes teen hulle.

Hulle was ook bekommerd dat die Nasionale Vervolgingsgesag daarop kon beslag lê as ‘n bate wat aan die Guptas behoort terwyl hulle die Vrede melkery aangeleentheid ondersoek.