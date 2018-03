Griep inentings nou beskikbaar by Medhof Apteek

Die 2018 Griep inspuitings is nou beskikbaar en verkrygbaar by Medhof Apteek Thabazimbi.

Danie van Niekerk, Apteker en eienaar van Medhof Apteek in Thabazimbi, raai mense aan om die inenting so gou as moontlik te kry voordat die winter griep-seisoen ons tref.

Hierdie is nie net ten bate van jou goeie gesondheid nie maar help dit ook om die virus se verspreiding aan bande te lê.

Hy wys ook verder daarop dat die meeste mediese skemas nou griep inspuitings dek – maak gerus seker as u weer Medhof Apteek besoek.

Onthou Pensionarisdag: Elke Dinsdag

Vanderbijlstraat 66 Thabazimbi – Tel: (014) 777 1287

Tye:

Maandag – Vrydag: 07:00 – 18:00

Saterdae: 08:00 – 18:00

Sondae en Publieke Vakansiedae: 08:00 – 13:00 & 16:00 – 18:00