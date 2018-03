Limpopo Vee en Wild Diefstal Forum betrek wildboere

In ‘n poging om meer wildboere te betrek by die probleme wat ondervind word in die bestryding van wild- en veediefstal het die Provinsiale Wild en Veediefstal Voorkoming Forum, ’n Nasionale RPO inisiatief wat deur Limpopo RPO (LIMRPO) gedryf en geadministreer word, besluit om die kwartaallikse vergaderings nie meer op een sentrale plek te hou nie.

Die forum word nou na die boere in verskillende gebiede geneem waar die eerste vergadering vir 2018 dan ook op 1 Maart in Bela-Bela aangebied is. Dit was goed deur die plaaslike SAPD en ander SAPD stasies in die Bela Bela SAPD cluster gebied bygewoon. SAPD van sover as Thabazimbi en boere van tot sover as Northam en Mogwadi (Dendron) het ook die vergadering bygewoon.

Die wild en veediefstal voorkomingsforum word sterk ondersteun deur die Provinsiale SAPD Kommissaris, die Provinsiale SAPD Veediefstal Eenheid, SAPD Sigbare Polisiëring en georganiseerde landbou organisasies soos Agri Limpopo, TLU SA Noord en NERPO. Ander parmante lede van die forum is o.a. die Nasionale Vervolging Gesag (NVG), LEDET, SAFLA, SPCA, WRSA en die Departement Landbou, Bosbou en Visserye.

Tydens die eerste vergadering is weer klem gelê op die aanmelding van wild en veediefstal gevalle en die verkillende wetgewing waaronder wild en vee diewe aangekla kan word.

Die onlangse gevalle in die Mokopane omgewing, waar diere slegs vermink word en nie geslag of lewend van plase verwyder word nie, is weer onder die soeklig geplaas.

Vee wat by slagpale opgespoor word met verdagte brandmerke en aan die oorspronklike eienaar terugbesorg is, is ’n enkele voorbeeld van die sukses wat die forum behaal. In ’n ander onlangse geval het ’n landdros beveel dat die boete wat aan wilddiewe opgelê was aan die betrokke boerevereniging betaal moet word.

Die volgende vergadering vind plaas op 31 Mei 2018 in die Modimolle-Vaalwater gebied. Plek en tyd sal vroegtydig bekend gemaak word en doen ons nou reeds ’n beroep op boere om die datum in hulle dagboeke aan te teken.

Wild en veediefstal is die oudste kriminele daad in mens se bestaan en dit moet soos ander landelike veiligheid kwessies met hand en tand beveg word.