Dag Zero nader vir Waterberg Munisipaliteite

Verskeie Waterberg Munisipaliteite staar Dag Zero in die gesig met net slegs 49 dae drinkwater wat oor is.

Volgens News24 het die Departement van Water en Sanitasie sy Blou Skerpioene in die gebied ontplooi om die gebruikers van kommersiële water te verifieer en evalueer.

Gedurende die afgelope maand het watervlakke in die Donkerpoortdam, wat Modimolle (Nylstroom), en die Frikkie Geyserdam, wat Mookgophong (Naboomspruit), van water voorsien, onderskeidelik met 14% en 12% onderskeidelik gedaal.

Streng watergebruik beperkings is reeds by die twee dorpe geïmplementeer en die daaglikse gebruik van water per persoon per dag is vanaf 125 liter per dag na 97 liter per dag verlaag.

Die Waterberg Munisipaliteit het R18 miljoen opsy gesit gesit vir die opheffing van sy agteruitgaande water infrastruktuur.

Die Departementele woordvoerder, Sputnik Ratau, sê dat die departement homself daarvan wil vergewis dat samewerking bewerkstellig kan word met die verminderende water hulpbronne en ook om plaaslike inwoners in te lig aangaande waterbesparing.

“Ons wil die inwoners opvoed in terme van verminderde waterverbruik en om te voorkom dat die bestaande hulpbronne opdroog.

Volgens Ratau het die departement se hidroloë 105 boorgate in Vaalwater, Zandrivier, Roedtan, Byzonder, Hartebeest en Nooitgedacht getoets.

Hulle het gevind dat ‘n beraamde 90% hiervan op private eiendom is en hoë vlakke van water lewer.

Bykans al die boere het hulle boorgate in terme van die Nasionale Waterwet geregistreer maar dat sommige hulle waterkwota, wat deur die waterlisensie toegestaan word, oorskry het.

Hy het ‘n oproep gedoen dat aksie geneem word teen diegene wat die reëls buig.

Hooffoto: Die Pos