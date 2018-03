EFF Optog – Donderdag 8 Maart – Smashblock / Amandelbult / Northam Platinum aansluitings

Die EFF beplan ‘n massa optog vanaf die brug by die Smashblock aansluiting op die R510 na Northam en Rustenburg vir Donderdag 8 Maart. Vanaf 06:00 sal hulle by die brug oor die R510 vergader en daarvandaan beweeg tot by die Northam Platinum (Zondereinde) Myn/Amandelbult (Tumela) Myn-aansluiting.

By die valhek na die eiendom van Northam Platinum Zondereindemyn sal hulle om 08:00 ‘n memorandum aan die myn oorhandig.

Motoriste word gewaarsku om hierop voorbedag te wees en hulle roetebeplanning daarby aan te pas.

(Hooffoto: Argiewe – Maroela Media tydens ‘n vorige optog)

