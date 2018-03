Sondagkommentaar – Saligheid nie vir liggelowiges nie

Dat ‘n kerk gebruik word as ‘n terroriste basis is betreurenswaardig, maar dat die liggelowigheid van mense deur sogenaamde evangeliste misbruik word om hulself te verryk in die naam van Evangelie-verkondiging is ‘n euwel wat nie geduld mag word nie.

So moes die land verlede week aanskou hoe broers van die Mancoba Seven Angels Ministry kultus, wat na hulself as engele verwys, die meesterbrein was agter die aanval op die Ngcobo Polisiestasie in die Oos-Kaap waartydens vyf polisielede en ‘n afgetrede soldaat Dinsdagaand tydens ‘n aanval op die polisiestasie vermoor is en tien vuurwapens gesteel is.

Die aanvallers het in ‘n polisievoertuig, wat hulle gekaap en die twee insittendes vermoor het, op die vlug geslaan. Die voertuig is later verlate in ‘n sloot gevind.

Sewe verdagtes wat met die voorval verbind word is Vrydag tydens ‘n skietgeveg met die polisie in die kerk waar hulle skuiling geneem het doodgeskiet. Meer as tien verdagtes is in hegtenis geneem terwyl ‘n onbekende aantal daarin geslaag het om te ontsnap.

Daar is ook op verskeie vuurwapens beslag gelê. Drie van die Mancoba broers wat daarvan verdink word dat hulle deel van die meesterbrein was, is in die skietgeveg doodgeskiet.

Buiten die terreur engele is sowat 100 seksslawe, hoofsaaklik meisies tussen die ouderdom van 12 tot 21 jaar saam met verskeie babas, uit die kloue van die kultus gered.

Volgens die polisie is die dogters almal gebreinspoel en ontvang hulle berading.

Die kerk, wat deur die sewe Mancoba broers en hul ma bedryf is, se lidmate is verbied om enige identiteitsdokumente asook geboortesertifikate te besit en om skool te gaan.

Die ergste van alles is dat die ‘n hoofstuk 9 institusie verslag deur die Siviele Regskommissie reeds verlede jaar gedurende Oktober aan die Parlementêre portfolio koöperatiewe regering en tradisionele sake voorgelê is wat gewaarsku het dat die kultus ‘n gevaar inhou.

Volgens die persoon wat ‘n ondersoek so vroeg as in 2016 gelei het, sit al die lede en wag net op die koms van Jesus en is daar onrusbarende hoë risiko praktyke wat die dringende aandag van die regering vereis.

Die Parlement is gewaarsku dat daar probleme gaan ontstaan sodra die mense se geld opraak en het gewaarsku dat hulle dalk selfmoord gaan pleeg of dat iets ernstig gaan gebeur.

Gedurende onderhoude met die kerkleiers was dit duidelik dat hulle hulself as engele wat deur God gestuur is beskou het.

Op daardie stadium is 18 kinders gered en in veilige versorging geplaas.

Die stigter van die kerk, wat in 2015 oorlede is, se sewe seun het geweier om sy opvolger te erken het met hul ma hul eie kultus begin.

Lidmate van die kerk is gebreinspoel om hul huise en voertuie te verkoop en al hul besittings, selfs hul maandelikse pensioen, aan die engele oor te dra. Die engele was bekend in die gemeenskap waar hulle met hul duur voertuie rondgery het. Onlangs was die een engel in die nuus nadat hy gespog het waar hy saam met sy vrou op ‘n foto poseer het by die splinternuwe Lamborghini wat hy vir haar gekoop het. Hulle was ook bekend daarvoor dat hulle nie gewerk het nie.

Dat die gemeente se geld sou opraak kon lank voor die tyd voorspel word. Die aanval op die polisiestasie en die meegaande diefstal van 10 vuurwapens uit die polisiestasie word dan ook direk hieraan gekoppel, so ook die twee outomatiese tellers wat hulle daarna opgeblaas het.

Die vraag word gevra hoekom die gemeenskap en die regering toegelaat het dat sake so ver ontwikkel het dat die kerkleiers in booswigte ontwikkel het voordat daar besluite geneem is om die kultus verder te ondersoek.

Dit is daarom noodsaaklik dat die regering moet toesien dat alle kerke volgens landswette geregistreer is en dat dit nie in kultusse ontwikkel nie.

Gemeenskappe moet ook vrae begin vra oor predikers wat hulself uit die liggelowigheid van mense verryk.

‘n Versoek is ook deur die Siviele Regskommissie gerig dat die wet gewysig moet word om gelowe te reguleer, ‘n stap wat veroordeel word aangesien gemeenskappe dit nie as funksie van die regering beskou nie.

Wat wel gedoen kan word is dat inkomstes net soos by enige ander besigheid verklaar moet word en dat die “Keiser dalk ook sy gedeelte”, nie net van die lidmate af nie maar ook van die sogenaamde kerke ontvang.

Miskien het dit dalk tyd geword dat Evangeliste die ware evangelie van broederliefde eerder as die wraak van die Here en die mag van Satan begin verkondig. Mense moet nie geïntimideer word om in vrees te lewe en sodoende valse profete en Evangeliste te verryk nie.

Mense soos Julius Malema moet met sy wilde uitsprake dat Jan van Riebeeck ‘n krimineel is wat die land by die swartmense gesteel het, moet net in gedagte hou dat Van Riebeeck Jesus se hand vasgehou het toe hulle saam aan wal gestap het.

Agter hulle het die wiel, onbekend aan Afrika bodem, aangerol gekom met kruiwavragte vol letterkunde, die alfabet en hope kultuur.

Jesus is steeds die persoon wat deur hierdie booswigte gebruik word in die naam van saligheid om hul sogenaamde Ministries te laat floreer.