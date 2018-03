Chris Else volgende kunstenaar by die KunsteGrot

Volgende op die lys van kunstenaars is Chris Else wat reeds bekend is in Thabazimbi. Chris se optrede is op Vrydagaand 16 Maart om 19:00.

Kaartjiepryse is R150 per persoon en die gehoor word weereens genooi om ’n piekniekmandjie te pak en die vriende saam te bring vir uitstekende vermaak en gesellige samesyn.

Voorafbesprekings is noodsaaklik. Help die KunsteGrot om steeds in die toekoms hierdie uitstekend vertonings deur ons top kunstenaars op Thabazimbi se verhoog aan te bied.

Vir meer inligting, kontak Rita by 083 744 8559 vir besprekings en verdere navrae.