Kabinetskommeling: President Ramaphosa steeds vasgevang in ANC web

Die VF Plus sê dat die kabinetskommeling soos Maandagaand aangekondig deur president Cyril Ramaphosa, goeie en slegte elemente bevat, maar oorhoofs gesien is dit ʼn duidelike aanduiding dat die president deur die ANC gevange gehou word en nie werklik sy eie stempel op die regering kan afdruk soos almal dink hy doen nie.

Alhoewel die president die onderneming gegee het dat die kabinet wel in die afsienbare toekoms verklein gaan word, het hy nou die ideale geleentheid gehad om dit te doen, en dit is jammer dat hy nie die moed of toestemming van die ANC gehad het om daadwerklik op te tree nie.

Die adjunk-president David Mabuza. Mabuza is ʼn omstrede figuur oor wie ʼn wolk hang van aantygings oor korrupsie, politieke sluipmoorde en Gupta-bande. Net so is daar minister Malusi Gigaba wat in tipiese ANC-styl “herontplooi” is na die pos van binnelandse sake. Terwyl hy voorheen minister van binnelandse sake was, is dit hom juis ten laste gelê dat hy die Guptas se aansoek om Suid-Afrikaanse burgerskap versnel het.

Nog ʼn mistasting is die aanstelling van die totaal onbevoegde minister Bathabile Dhlamini wat as minister van maatskaplik ontwikkeling misluk het, en nou aangestel is as nuwe minister van vrouesake.

Sy is Maandag weer gedagvaar om voor die Menseregtekommissie (MRK) te verskyn en is nie bevoeg om as minister op te tree nie.

Positiewe aanstellings is die terugbring van minister Pravin Gordhan as minister van openbare ondernemings en minister Nhlanhla Nene as minister van finansies.

Hierdie aanstellings sal meer beleggingsvertroue skep veral gesien in die lig daarvan dat die kredietgraderingsagentskappe openbare ondernemings en die bestuur daarvan geïdentifiseer het as een van die groot redes vir die afgradering van Suid-Afrika se kredietwaardigheid.

Wat die polisie aanbetref, is een cowboy (Fikile Mbalula) ongelukkig met ʼn ander een, Bheki Cele, vervang. Dit is ʼn stap terug vir polisiëring in Suid-Afrika.

Op die keper beskou, sê die VF Plus, is dit duidelik dat die nuwe leier van die ANC en die regering steeds die belange van die ANC bo dié van Suid-Afrika stel.