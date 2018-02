Verhoging in BTW stoot die begroting van R1,67 triljard

Die R1,67 triljard (duisend miljard) begroting wat gister voorgelê is sal sterk ondersteun word met die verhoging in BTW van 14% na 15%.

Die VF Plus sê dat die begroting wat deur minister Malusi Gigaba aangekondig is, is in baie opsigte teleurstellend was en onderstreep nie hoe groot die land se finansiële probleem is nie. Dit spreek ook nie die geweldige skuldlas, wat die regering van Jacob Zuma se administrasie veroorsaak het, aan nie.

“Om te sê dat die regering oor die volgende drie jaar R85 miljard gaan spaar terwyl die regeringskuld tans R198 miljard per jaar beloop is niksseggend”, sê Pieter Groenewald, leier van die VF Plus.

Nuwe belastingwetgewing gaan die staat se inkomste met R36 miljard verhoog waar die verhoging van BTW die grootste bydraend faktor is.

Die DA het gesê dat hy steun nie die verhoging in BTW nie. Die leier van die DA, Mmusi Maimane, het dit as ’n aanslag op arm mense beskryf en met verwysing na Jacob Zuma se presidensie as die “gevolg van die afgelope nege jaar se wanregering”.

Vroeër het die DA parlementslid, Alf Lees gesê dat meer as R112 miljard ingesamel kon word deur die verkoop van sekere staats instellings en deur staatsuitgawes te besnoei.

“’n Land kan homself nie deur belasting verryk nie. Dit is tyd dat die regering verantwoordelikheid aanvaar vir die treurige finansiële situasie en om op te hou om die belastingbetalers se sakke om te dop telkens as hulle die finansiële knyp voel.”

Die grootste bydrae is steeds persoonlike inkomstebelasting, 37,6% en sluit die belasting betaalbaar deur kleinsakemanne en PAYE deur werknemers in, 25,9% deur BTW en 17,2% deur korporatiewe belasting.

Diegene met ’n jaarlikse inkomste hoër as R410 000 gaan ’n ekstra R14 miljard aan belasting betaal.

’n Totaal van R2,1 miljard inkomste gaan verwek word deur hoër belasting op brandstof. Die prys van petrol en diesel word met 52 sent/liter verhoog waarvan 30 sent per liter vir die padongelukfonds aangewend gaan word en 22 sent/liter aan brandstofheffing.

Sondebelasting word met tussen 6% en 9% verhoog waardeur ’n addisionele inkomste van R420 miljoen op tabak en R910 miljoen op alkohol geskep word.

Belasting op luukse artikels sal vir ’n verdere R1 miljard inkomste vir die staat sorg.

Uitgawe aan onderwys is die vinnigste groeiende uitgawe met 13,7% toename jaarliks oor die volgende drie jaar. Gedurende hierdie tydperk sal R32 miljard vir die bou en opgradering van skole, R22 miljard om 9 miljoen leerlinge te in 19 800 skole te voed en R3,8 miljard om water en sanitasie aan sowat 611 skole te verskaf, aangewend word.

Die grootste hap uit die staat se inkomste is R5,7 miljard om oor die volgende drie jaar voorsiening vir die gratis hoër onderwys te maak vir eerstejaarstudente wat uit huishoudings kom waar die totale inkomste minder as R350 000 per jaar is. Dit sluit 75% van huishoudings wat wel belasting betaal ook in.

Ouderdomspensioen styg met R90 tot R1 690 in April en tot R1700 in Oktober.

Kindersorg toelaes styg met R20 tot R400 in April en tot R410 in Oktober. Hierdie is ’n gesamentlike styging van R2,6 miljard.

Die bedrag van R581 miljoen is begroot oor vyf jaar om ’n swart produsente kommersialisering-program vir sowat 450 swart boere daar te stel.

Grondhervorming gaan aangewakker word met 2851 grondeise ten bedrae van R10 miljard. ‘n Verdere R4,2 miljard is opsy gesit vir die verkryging van 291 000 “strategies geleë grond”.

R6 miljard word ook opsy gesit vir provinsiale en nasionale droogtehulp.