Dis Amptelik: Melktertdag 27 Februarie by Komma Nader Koffiekroeg

Dit was bykans of die tyd stil gaan staan het – daardie middag-gevoel van tamheid en die lus vir so ‘n klein namiddaghappie toe jy die kombuis binnestap – en die geur van kaneel wat swaar in die lug gehang het.

Wagter staan met die leiband in sy bek, gereed vir die middag stap deur die park. Jy het nie die wilskrag daarvoor nie en die traagheid oorval jou.

Toe sien jy dit raak en vir die eerste keer besef jy, Wagter sal moet wag. Jou swakke vlees het geswig en jy weet daar is net een manier om jou tamheid te verlig – en hier staan dit reg voor jou.

Iets om jou kieste mee vol te stop, heerlik soet en romerig, iets om jou tamheid hok te slaan, ‘n koppie koffie en melktert.

Melktert!

Dit was dan ook juis die ondervinding die dag van 27 Februarie 2013 van ‘n groep tam joernaliste van die reistydskrif “Weg” wat die laaste skof vir die dag aangepak het. Iemand het ‘n melktert uit sy boksie gehaal en net daar en dan besef hulle dat hulle die oplossing gevind het om hierdie tamheid te verdryf en Nasionale Melktertdag het sy beslag gekry.

Synde dit die media was, het die nuus vinnig versprei en die volgende jaar was al wat ‘n koerantman, nuusleser, radiostasie en nuuskantoor betrek by hier herontdekte edele skat uit ouma se resepteboek. Gou het die sosiale media gegons van resepte, oud en nuwe variasies van melktert word uitruil.

Hierdie ingebore smagting na melktert het gou uitgebrei na ‘n Nasionale Melktertdag. Weg wou as baanbrekers die tuisnywerhede ‘n slag bo kitskoskettingrestaurante plaas en Suid-Afrikaners van alle kulture saambring rondom ‘n lekkerny wat so mooi op die tong gaan lê, melktert.

Die nederige melktert het uiteindelik die erkenning gekry wat dit verdien: Die status van volksbesit.

Komma Nader Koffiekroeg in Heuwelkruin Thabazimbi, gaan Dinsdag 27 Februarie hulle kliënte verras met een groot item op hul spyskaart – Melktert!

Kom maak ‘n draai en deel in die Nasionale Melktertdag! Groot terte om huis toe te neem – Klein tertjies om te hap –

Melktert Kolwyntjies – Melktert Pannekoek – Melktert Koek –

Melktert Kaaskoek – Melktert Crausants – Melktert – Melktert –

en nog Melktert.

Bring jou vriende en vriendinne saam vir hierdie gastronomiese ontploffing van melktert.

Onthou ons is bedien nou Saterdagoggende heerlike plaasontbyt vanaf 09:00 tot 12:30

Daagliks (uitgesonder Sondae) oop vir die publiek 08:00 tot 17:00

Ons doen ook klein funksies

Vir enige navrae kontak ons by 083 609 5997