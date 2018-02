Sukses vir Anglo na herkonstruksie en opgradering van Amandelbult aanleg

Die uitvoerende hoof van Anglo American Platinum, Chris Griffith, sê in ‘n mediaverklaring dat Anglo American Platinum is basies nou ‘n heel ander besigheid. “Ons het ons produktiwiteit met 58% sedert 2012 verbeter. Ons is nou meer effektief en meer kompeterend in besigheid en genereer beter inkomste uit ons belegging.”

Inkomste uit verkope vir die jaar eindigend Desember was 6% hoër tot R65,7 miljard as gevolg van hoër platinum, palladium en chroom verkoopsvolumes na die opgradering van die chroom aanleg by Amandelbult.

Anglo American Platinum het hiermee hul eerste dividende in ses jaar, wat sowat R3.49 per aandeel off sowat R900 miljoen in totaal beloop, aan aandeelhouers uitbetaal.

Dit volg nadat die platinum verskaffer deur ‘n lang herstruktureringsproses is wat daarop gemik was om produksie to onder die kostekurwe te verlaag en ‘n verbeterde waardetoevoegings portefeulje te skep.

Volgens Anglo het dit ooglopende vooruitgang gemaak deur ontslae te raak van sy Rustenburg bedrywe, sy 42,5% aandeel in die gesamentlike Pandora projek asook die 85% aandeel wat hy in sy Union myn by Swartklip en die 50,1% belang in Masa chrome verkoop het.

Hierby het Atlas Resources die Bokoni gesamentlike myn projek op onderhoud en instandhouding geplaas waardeur van nog ‘n nie-winsgewende produksie proses ontslae geraak is.

Die waarde van die opgehoopte ontginde erts was aan die einde van verlede jaar sowat R18 miljard.

Die groep se dat uitvoerbaarheidstudies tans gedoen word vir toekomstige projekte by die Mogalakwena en Der Brochen myne.

“PGM mark ontwikkeling vind oor ‘n wye front plaas. Dit sluit in juweliersware, belegging en industrieel sowel as die ondersteuning in kommersiële aanpassing van die waterstof ekonomie wat sal bydra tot die kommersialisering van waterstofselle in die vervoer en ander sektore,” aldus Anglo. “Anglo American Platinum is verbind tot die ontwikkeling van toekomstige tegnologie en om ‘n gemoderniseerde besigheid daar te stel terwyl daar in werknemers en die gemeenskappe waarin dit werksaam is belê word.”

Die maatskappy se aandele het gister, 19 Februarie 2018, met 2,7% tot R353.53 gestyg.

Bron: ince Connect news – Bron: Stephen Gunnion | Outeur: Stephen Gunnion