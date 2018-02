Sages Waterberg Kampioenskappe op Thabazimbi se baan

Die Sages Waterberg Gholf Kampioenskappe is Maandag en Dinsdag op die baan van Thabazimbi Gholfklub aangebied. Slegs Dinsdag se spel oor 18 putjies is vir die Kampioenskappe in ag geneem.

Thabazimbi Gholfklub se baan is na die afgelope reën lieflik groen en daarmee saam moes die deelnemers die rowwe en die skoonveld deeglik in ag neem met hulle balplasing.

Soos dit in elk geval is word hierdie gholfbaan as een van die sewe moeilikste bane in die land gereken.

Waterberg Sages bestaan uit die klubs van Thabazimbi, Coral Creek (Nylstroom), Naboomspruit, Potgietersrus en Polokwane.

Die A-Afdeling se Bruto wenner met die slagspel was Gerhard Richter met Nico van der Westhuizen as die Netto wenner. Beide is van Thabazimbi Gholfklub.

Die B-, C- en Veteraan-Afdelings was op ’n Stablefort puntekompetisie beslis.

Die B-Afdeling wenner was Frik Yssel. Die C-Afdeling wenner was Thea van der Walt (Coral Creek) en die Veterane wenner was Koos Smit, ook van Coral Creek met Jan Eberson in die tweede plek.

Al die afdelings, buiten die Veterane (almal bo 70 – ongeag voorgee), word op ’n voorgee-basis bepaal.

A-Afdeling (0-12 voorgee), B-Afdeling (13-24 voorgee) en C-Afdeling (25 -36 voorgee).

Pryse vir naaste aan die pen is vir putjies 3 en 16 gegee.

Soos gewoonlik is die Sages ’n gesellige groep en buiten vir goeie gholf kuier die lede altyd gesellig saam.