Marakele Marathon om die draai

Met nog net minder as ‘n maand oor, is voorbereidings sterk aan die gang vir die aanbieding van die 2018 Marakele Marathon wat in die Marakele Nasionale Park aangebied word.

Die wedloop, wat met die tong in die kies beskryf word as die “Run on the wild side”, word Saterdag 3 Maart aangebied, en met verlede jaar se wedloop wat meer as 700 mense getrek het, word sowat 1000 inskrywings vir vanjaar se wedloop verwag.

Hierdie wedloop is behoorlik ‘n wedloop in die ongetemde wildernis met geen heining tussen jou en die wildlewe, insluitend olifante en roofdiere, nie. Die Park is ingestel op alle deelnemers se veiligheid en veldwagters word orals langs die roete gestasioneer om ‘n ogie oor die beweging van diere en deelnemers te hou.

Jaarliks was dit juis hierdie ondervinding wat die adrenalien sterk in deelnemers se are laat pomp het.

Die wedloop word deur SANParke in samewerking met die SANParke Ere-veldwagters en die Thabazimbi Marathonklub aangebied en beloof om vanjaar die beste ooit te wees.

Die wedloop is vir die eerste keer agt jaar gelede aangebied as ‘n poging om iets aan die gemeenskap van Thabazimbi terug te gee en hulle daardeur blootstelling gee aan die bewaringspogings wat in Marakele Nasionale Park gedoen word.

Die atmosfeer in die park sowel as die terrein laat hierdie wedstryd bo ander soortgelyke wedlope uittroon en soos een van die deelnemers aan ‘n vorige wedloop opgemerk het: “die taaiste wedloop van al die wedlope wat ek ooit voorheen aangepak het”.

Sedertdien het dit oor Thabazimbi en Limpopo se grense gegroei met deelnemers wat van regoor Suid-Afrika opdaag. Die wedloop dien ook as een van die kwalifiserende wedlope vir die Comrades Marathon.

Volgens die Parkhoof van Marakele Nasionale Park, Mphadeni Nthangeni, belowe dit om die grootste marathon tot op datum te wees aangesien dit die eerste byeenkoms uit ‘n reeks van vyf jaarlikse byeenkomste is vir die “Big 5 Challenge”.

Deelnemers moet al vyf wedlope voltooi om die vyf verskillende unieke medaljes, wat vir elke wedloop ontwerp is en elk een van die die groot 5 uitbeeld, te bekom.

Deelnemers kan vir die Marakele Marathon vir vier verskillende wedlope inskryf, naamlik die 42km marathon, 21km halfmarathon, 10km wedloop en die 5km pretloop.

Laasgenoemde is veral gemik op families wat saam die wildernis wil geniet.

Daar is nog tyd om te registreer en dit kan aanlyn by www.quicket.co.za gedoen word.

Indien deelnemers ‘n naweek-uitstappie daarvan wil maak en binne die park wil oorbly kan hulle Elise Coetser by elisecoetzer65@gmail.com kontak en sommer ook vir die wedloop inskryf. Sy kan ook by 086 613 0720 gefaks word.

Toeskouers is welkom om die opgewondenheid by die eindpunt te ervaar en sien hoe die wenners een vir een en in groepe opdaag.

Die wegspring sowel as die eindpunt is by die Marakele hoofingang sowat 11km buite Thabazimbi.