Aardbewing rig groot skade aan in Taiwan

‘n Sterk aardbewing het gisteraand omstreeks middernag plaaslike tyd, groot skade veroorsaak in die Taiwanese stad, Hualien, waar verskeie geboue en paaie in die gebied beskadig is.

Die 6,4-sterk aardbewing se episentrum was sowat 20km vanaf die eiland se oos-kus geleë.

Tot dusver is 2 sterftes te wyte aan die skudding aangemeld met soveel as 200 mense wat beseer is. Volgens berigte is daar steeds mense wat vasgekeer is.

Van die geboue wat die ergste beskadig is, is ‘n hospitaal asook die kelder en grondvloer-verdiepings van die 10-verdieping Marshal Hotel wat ineengestort het, terwyl ander gebou gevaarlik begin oorleun het.

Volgens noodlenigingswerkers is sowat 150 mense uit hotelle en residensiële gebou gered.

Hualien het sowat 100 000 inwoners en is ‘n populêre toeristebestemming.

Die skudding is sover as die hoofstad, Taipei, meer as 160km daarvandaan gevoel.

Reddingspogings word bemoeilik deur sterk na-skokke terwyl vir etlike dae voor die aardbewing ligte skuddings waargeneem is.

Taiwan is ‘n eiland wat vir alle praktiese doeleindes reeds sedert 1950 onafhanklik is maar steeds deur China as ‘n rebelle gebied beskou word wat met China herenig moet word.