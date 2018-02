Vrugteprodusente skenk water aan Kaapstad

Vrugteboere van die Groenland Water Verbruikers Assosiasie (GWVA) in die Wes-Kaap het vandag (Dinsdag 6 Februarie) begin om tussen 7 en 10 miljoen kubieke meter water vry te laat om Kaapstad te help om dag-zero vry te spring.

Hierdie grootmoedige stap is deur die hoof uitvoerende beampte van GWVA, Johan Groenewald, aangekondig.

Hy het teenoor News24 gesê dat die Grabou omgewing redelik geseën was met reën, al was dit nie soveel as vorige seisoene nie, en dat ‘n groep boere van Grabou en Elgin ingestem het om op ‘n eenmalige wyse water uit hul privaat dame los te laat. Die water sal in die Palmietrivier invloei en uiteindelik hul weg na die Steenbrasdam, een van die voedingsdamme vir water aan die droogte geteisterde Kaapstad, vind.

Groenewald het gesê dat die vrylating omstreeks 11:00 sou begin.

Die aksie kom na ‘n marathon van konsultasies en ooreenkomste met boere en daaropvolgende vergaderings met die toestemming van Kaapstad se munisipaliteit en die Departement van Water en Sanitasie om die komplekse waterlisensievoorwaardes en toestemming wat vereis word vir die aanwending en gebruik van water te oorkom.

Die hoof uitvoerende beampte van Hortgro, wat die appel, peer en pruime produsente in die gebied verteenwoordig, Anton Rabe, sê dat dit ‘n teken van welwillendheid van die kant van landbou is om te wys dat hulle verantwoordelik optree en nie met water mors nie.

Die gebied se opvangsgebied verskil van die van Kaapstad maar indien hulle ook nie goeie reën tydens die komende wintereënseisoen kry nie, sal die varsvrugtebedryf in die moeilikheid wees.

Hierdie vrystelling van die water uit privaat damme op plase is deel van inisiatiewe soos die onttrekking van water uit kanale en tydelike ontsoutingsaanlegte. Uiteindelik moet die waterverbruik vanaf 547 miljoen liters per dag afgebring word na 450 miljoen liters per dag.

Indien dit nie daal nie, en die stad se water opraak, sal sowat 200 waterpunte geaktiveer word waar mense water kan kry, maar slegs 25 liter per persoon per dag teenoor die huidige 50 liter per persoon.

Gister het die stad ook aangekondig dat Dag-Zero uitgestel is vanaf 16 April tot 11 Mei te wyte aan ‘n afname in landbou gebruik. Die rede hiervoor is dat landbougebruikers in die Wes Kaap reeds hul toegelate kwota, wat deur die Departement van Water en Sanitasie toegestaan is, gebruik het.

Lanbougebruikers gebruik tans sowat 30% van die water in die toevoerskema. Na verwagting sal dit val na 15% gedurende Maart en 10% in April.