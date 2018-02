Kragtigste vuurpyl ooit gelanseer met Tesla Sport as proef-vrag

Elon Musk, gebore Suid-Afrikaner, beroemd vir sy Tesla elektriese motorvoertuie en eienaar van SpaceX, die grootste privaat ruimtevlug maatskappy in die wêreld, gaan vandag om 18:30 GMT die toetsvlug onderneem in ‘n poging om die wêreld se kragtigste vuurpyl te lanseer met een van sy Tesla sportmotors as vrag, die ruimte in te stuur.

Hierdie VSA entrepreneur se Falcon Heavy lanseerder is ontwerp om oor twee maal die lanseer-kapasiteit van enige vorige ruimtevoertuig te beskik.

Aangesien daar ‘n redelike groot historiese mislukkings faktor gekoppel word aan eerste proefvlugte is besluit om die Tesla voertuig as vrag te gebruik.

Musk het toe op sy ou kersie-rooi Tesla oopdak sportmotor met ‘n ruimtepop agter die stuur, besluit om die waagstuk te neem om gelanseer te word.

David Bowie se klassieke treffer “Space Oddity” sal herhaaldelik oor die karradio gespeel word op sy elliptiese baan wat aansluit by Mars se baan om die son.

Die sportmotor sal sowat 400 miljoen myl vanaf die aarde teen die ongelooflike snelheid van 11km per sekonde sy reis deur die ruimte voortsit.

Daar word gereken dat dit in daardie baan vir die volgende 100 miljoen of triljoen jaar sal vasklou.

Drie kameras wat op verskillende plekke aan die motor vasgemaak is sal vir astronomiese beeldmateriaal sorg.

Die lansering sal vanaf die Florida Kennedy Ruimte Sentrum af geskied waar duisend toeskouers reeds opgedaag het.

Musk se ruimte maatskappy het hulself drie ure gegee om die vuurpyl te lanseer. Indien hulle nie daarin sou slaag weens tegniese probleme nie sal hul more (Woensdag) weer ‘n poging aanwend.

Die Falcon Heavy is inderdaad drie SpaceX Falcon 9 ruimtetuie wat aan mekaar geheg is met die verskil dat die middelste vuurpyl se raam aansienlik versterk is.

Die 27 Merlin vuurpyl motore is in staat om bykans 23 000 kilonewtons stukrag op te bou – bietjie meer as dubbel die wêreld se kragtigste vuurpyl, die Delta IV Heavy, van sy mededinger United Launch Alliance.

Al drie die vuurpyle sal apart na hul onderskeie landings platforms terugkeer.