Nuus van Laerskool Thabazimbi

Laerskool Thabazimbi het Vrydag hul Interhuis Atletiek byeenkoms aangebied.

Soos gewoonlik was die aankoms van die dirigente hoog op die agenda. Die Koedoes se dirigente het dan ook met groot fanfare agter op ‘n brandweerwa, getooi in rooi met hul rooi veiligheidshoede, by die atletiekveld opgedaag.

Tydens die geleentheid wat deur die Koedoes met 299 punte gewen is, is daar ook verskeie rekord gebreek.

Die atlete wat nuwe rekord opgestel het was:

Carla Horn: Gewigstoot Do/10

HJ Koekemoer: 70m Hekkies So/10

Amor Strijdom: Verspring Do/11

Ruan Genis: Hoogspring So/10

Na afloop van die byeenkoms is Chanique van Niekerk as Victrix Ludorum en HJ Koekemoer as Victor Ludorum aangewys.

Leerkragte van Laerskool Thabazimbi presteer op die rugbyveld

Twee onderwysers verbonde aan Laerskool Thabazimbi is sedert die begin van die jaar vir hul prestasie op die rugbyveld bekroon.

Attie Louw is as sy rugbyklub se Speler van die Jaar bekroon.

Michael Karemaker, ‘n kranige skeidsregter, is beslis iemand om dop te hou in die Rugbykringe. Michael is gekies as assistent skeidsregter in die tegniese area tydens die Bulle en Sharks se opwarmingswedstryd wat op Saterdag 27 Januarie in Polokwane gespeel is. Hy is ook deur die Laerskole Skeidsregters-Unie as een van Limpopo se top 10 skeidsregters aangewys.