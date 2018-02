Meer as 900 myners steeds ondergrond vasgekeer

Sibanye Goudmyn in Welkom het Donderdagaand bevestig dat 955 mynwerkers steeds in die myn vasgekeer is nadat ‘n elektriese kabel tydens ‘n donderstorm Woensdagaand ‘n grootskaalse kragonderbreking by die myn veroorsaak het.

Tyd staan nie stil nie en terwyl alle pogings aangewend word om die kragtoevoer te herstel om die hysbakke weer aan die gang te kry, gaan die reddingspoging onverpoosd voort

Volgens ‘n woordvoerder van die myn, James Wellstad, is die werkers in skag drie, waar die oorblywende 955 vasgekeerde werkers is, reeds geruime tyd vasgekeer en redelik uitgeput.

Die skag waarin hulle is is geventuleer. Hy het ook genoem dat die werkers toegang tot kos en water het.

Gister, Donderdag, is deur die dag 272 vasgekeerde werkers uit skag vier en 64 werkers uit skag een gered. Die proses was baie stadig aangesien die werkers een vir een na die oppervlak gebring is.