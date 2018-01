SARB: Capitec Bank gesond met genoegsame likwiditeit

Die Suid-Afrikaanse Reserwe Bank (SARB) het in ‘n mediaverklaring gister, Dinsdag 30 Januarie, gesê dat Capitec Bank solvent goed gekapitaliseer is, oor genoegsame likwiditeit beskik en aan die omsigtige vereistes voldoen.

Dit is in reaksie op ‘n verdoemende ondersoek verslag deur die VSA gebaseerde Viceroy Group in die bedrywighede van Capitec Bank.

In die Viceroy Verslag word die SARB versoek om Capitec Bank onmiddellik onder kuratorskap te plaas.

Viceroy glo dat, gebaseer op die Suid-Afrikaanse huishoudelike aanwysers en ander makro faktore, word die vraag na mikrofinansiering totaal oorskat en dat skuiwergate gebruik word om onbekostigbare lenings te regverdig.

Volgens hulle sluit dit in konsolidasie van vorige lenings, herstrukturering van konsolidasiefooie asook aanvangs- en diensfooie wat volgens die verslag die werklikheid van besighede se voortbestaan-stryd, waar besighede tradisioneel in duie stort, verbloem.

Die verslag maak ook die stelling dat Suid-Afrika in ‘n greep van huishoudelike skuld krisis verkeer wat verder vererger word met die maklike toegang tot mikrofinansiering.

Capitec het in ‘n nota aan sy aandeelhouers gesê dat Viceroy hulle glad nie genader het vir verdere insig in hul besigheid nie en dat nie een van hulle aansprake met Bestuur bespreek, getoets of bevestig is nie.

Capitec se Bestuur het gesê dat hy diep bekommerd is oor die manier waarop Viceroy Research besigheid doen en dat hulle prokureurs reeds ‘n formele klag by die Finansiële Dienste Raad geregistreer het.

Hulle wil ook hul kliënte verseker dat hulle gereed is vir besigheid en verwelkom ook die verklaring van die SARB dat Capitec solvent is en oor die nodige likwiditeit beskik.

Capitec het ook verklaar dat hulle hulself tot volkome deursigtigheid volle openbaring verbind het.